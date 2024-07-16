Неаполитанский мастиф
О неаполитанском мастифе
Умные, спокойные и преданные неаполитанские мастифы никогда не проявляют неспровоцированной агрессии. Это величественные и благородные собаки грозного вида, которые отлично справляются с охранными и защитными функциями.
Неаполитанский мастиф — одна из древнейших итальянских пород. Несмотря на крупные размеры и внушительный внешний вид, эти собаки характеризуются исключительно спокойным и кротким нравом. При этом из-за больших размеров и силы неаполитанские мастифы могут не подойти неопытным владельцам.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет
Настороженные / Спокойные / Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Независимые / Умные / Преданные / Общительные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требует много пространства
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Здоровье на протяжении всей жизни
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