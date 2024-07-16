Умные, спокойные и преданные неаполитанские мастифы никогда не проявляют неспровоцированной агрессии. Это величественные и благородные собаки грозного вида, которые отлично справляются с охранными и защитными функциями.

Неаполитанский мастиф — одна из древнейших итальянских пород. Несмотря на крупные размеры и внушительный внешний вид, эти собаки характеризуются исключительно спокойным и кротким нравом. При этом из-за больших размеров и силы неаполитанские мастифы могут не подойти неопытным владельцам.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)