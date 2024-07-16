Ньюфаундленд

Ньюфаундленды — общительные, добродушные собаки. Они успешно справляются с экстремальными ситуациями, а благодаря мощному мускулистому телу и отличной координации их можно легко обучить спасению на воде. В воде ньюфаундленды чувствуют себя очень комфортно. Они превосходно плавают, помогая себе сильным, широким у основания хвостом, который действует как руль.

Собаки этой породы бывают разных окрасов, в том числе черно-белого и черно-коричневого.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)