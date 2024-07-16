Ньюфаундленд

Ньюфаундленд — очень крупная собака с дружелюбным характером. Несмотря на свои размеры и невероятную силу, эти собаки обладают мягким и спокойным характером.

О ньюфаундленде

Ньюфаундленды — общительные, добродушные собаки. Они успешно справляются с экстремальными ситуациями, а благодаря мощному мускулистому телу и отличной координации их можно легко обучить спасению на воде. В воде ньюфаундленды чувствуют себя очень комфортно. Они превосходно плавают, помогая себе сильным, широким у основания хвостом, который действует как руль.

Собаки этой породы бывают разных окрасов, в том числе черно-белого и черно-коричневого.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Canada
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 9-10 лет
Привязчивые / Дружелюбные / Кроткие / Спокойные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице

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