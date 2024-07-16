Норботтен шпиц

Норботтен шпиц должен уметь передвигаться на большие расстояния легким галопом или рысью, мягко и размеренно, за счет мощной работы задних конечностей, сохраняя при этом полную стабильность линии верха.
Norrbottenspets adult black and white

О норботтен шпице

Норботтен шпиц обладает всеми качествами охотничьей собаки — он внимательный и смелый, создает впечатление бдительного, активного, дружелюбного и уверенного в себе животного. Для норботтен шпица не характерно проявление нервозности или робости.

Когда после Второй мировой войны резко упали цены на мех, пропал интерес и к норботтен шпицу. Порода практически перестала существовать: новых щенков не регистрировали в течение многих лет, поэтому Шведский клуб собаководства (SKK) объявил ее исчезнувшей. Однако всего через десять лет несколько соответствующих стандарту представителей породы были найдены в шведском регионе Северная Ботния. Их держали в качестве домашних питомцев и сторожевых собак на небольших фермах. Благодаря самоотверженной работе нескольких человек эта группа охотничьих шпицев старого типа была спасена.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Привязчивые / Настороженные / Дружелюбные / Жизнерадостный / Независимые / Умные / Преданные / Уверенные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Требует большой физической активности
Хорошо поддается дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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