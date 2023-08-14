Пекинес

Пекинесы — это собаки-компаньоны с живым и умным выражением морды, всецело преданные своим владельцам.
Взрослый пекинес, черно-белое изображение

О пекинесе

У этих маленьких собак бесстрашный, преданный и несколько замкнутый характер. У пекинеса спокойный характер, но он может быть довольно сдержанным с незнакомыми людьми, пока не узнает их поближе. После всестороннего знакомства эта собака станет другом для любого.

Самцы, как правило, более легкие, чем самки, хотя собаки этой породы в принципе тяжелее, чем можно было бы ожидать, учитывая их размеры. Тяжелый костяк и крепкое тело — характерные черты пекинеса.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Китай

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Умные / Уверенные / Преданные / Сдержанные

Основные факты

  • Требуется постоянный уход за шерстью
  • Наличие сада не обязательно
  • Не нуждается в интенсивной дрессировке

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