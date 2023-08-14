Пекинес
Пекинесы — это собаки-компаньоны с живым и умным выражением морды, всецело преданные своим владельцам.
О пекинесе
У этих маленьких собак бесстрашный, преданный и несколько замкнутый характер. У пекинеса спокойный характер, но он может быть довольно сдержанным с незнакомыми людьми, пока не узнает их поближе. После всестороннего знакомства эта собака станет другом для любого.
Самцы, как правило, более легкие, чем самки, хотя собаки этой породы в принципе тяжелее, чем можно было бы ожидать, учитывая их размеры. Тяжелый костяк и крепкое тело — характерные черты пекинеса.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Китай
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Умные / Уверенные / Преданные / Сдержанные
Основные факты
- Требуется постоянный уход за шерстью
- Наличие сада не обязательно
- Не нуждается в интенсивной дрессировке
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