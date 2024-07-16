Пон-одемерский эпаньоль

Пон-одемерский эпаньоль — мощная и храбрая собака, успешно преодолевающая даже глубокие водные преграды.
Pont-Audemer Spaniel adult black and white

О пон-одемерском эпаньоле

Отличительной чертой этой породы является кудрявая шерсть. К сожалению, эта порода встречается довольно редко, как и один из предков этих собак, ирландский водный спаниель. В последнее время эта порода находится на грани исчезновения.

Кроткий нрав, привязчивость и терпеливость к детям и другим животным, а также охотничьи навыки сделали этих собак популярными в качестве ласковых и игривых семейных питомцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Привязчивые / Кроткие / Жизнерадостный

Основные факты

Хорошо поддается дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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