Схапендус
О схапендусе
Схапендус — это собака, которая до сих пор используется для выпаса овец. Поскольку пастбища для овец расположены в основном в тихих, уединенных районах страны, схапендусы должны обладать большой выносливостью и подвижностью.
Питер Тупул вывел современных схапендусов. Во время Второй мировой войны он вызвал новый интерес к практически вымершей породе, а в последующие годы приложил немалые усилия к ее восстановлению.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Нидерланды
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Уверенные / Дружелюбные / Умные / Преданные / Уравновешенные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Требуются умеренные физические нагрузки
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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