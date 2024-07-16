Гладкомордая пиренейская овчарка
По словам любителей породы, этим собакам нужны ежедневные интенсивные физические нагрузки, а их обучением и социализацией необходимо заниматься с самого раннего возраста.
О гладкомордой пиренейской овчарке
Эта разновидность пиренейской овчарки в основном встречается в предгорьях Пиренеев, где она «особенно ценится торговцами лошадьми и скотоводами», как писал Бернар Сенак-Лагранж в 1927 году. Качества, которые отличают эту породу от других типов пиренейских овчарок, вынудили составить дополнение к стандарту породы в 1920-х годах.
В целом гладкомордая пиренейская овчарка похожа на овчарку длинношерстного типа. Разница заключается в том, что у этой собаки череп в ширину почти равен длине, а морда в длину немного короче, чем череп, но длиннее, чем у длинношерстной разновидности породы.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет
Умеет за себя постоять / Живые
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12–15 лет
Умеет за себя постоять / Живые
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Требует большой физической активности
Отличная собака для семьи
Требует большой физической активности
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
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