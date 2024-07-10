Стресс у собак

Собакам не эмоции. А там, где они есть, нервная система работает в напряженном режиме и есть вероятность ее перегрузки. Чем более возбудима собака, тем подвижнее ее психика и тем большую нагрузку несет нервная система. Это часто приводит к различного рода стрессам, иногда довольно тяжелым.



Стресс не является одним из видов эмоций. Это физиологическая реакция организма — напряжение, возникающее из-за перегрузки нервной системы, которая не в состоянии справиться с высоким уровнем психологического или физического раздражения. Физиологическую природу стресса подтверждают и изменения, происходящие в организме собаки и негативно влияющие на ее здоровье. В момент стресса у нее снижается иммунитет, лопаются мелкие капилляры в слизистых оболочках внутренних органов, происходят изменения в коре надпочечников, а регулярный стресс может привести к истощению нервной системы и всего организма собаки. На его фоне часто развиваются хронические заболевания, собака становится восприимчива к вирусным и бактериальным инфекциям.



Причинами стресса могут стать нестандартные ситуации, невозможность собаки быстро адаптироваться к той или иной обстановке. Резкие звуки, запахи, незнакомые предметы, смена владельца или места жительства, недомогание.



Устранить причину стресса не всегда возможно, поэтому очень важно научить собаку адаптироваться к разного рода раздражителям и максимально возможному числу ситуаций. Проще всего добиться этого, приучая собаку к смене маршрутов на прогулках, к окружающим посторонним звукам, запахам, предметам, людям. То есть те раздражители, которые могут вызвать стресс, превращаются в процессе обучения и социализации в неотъемлемые составляющие окружающего мира.



Стресс может быть как кратковременным, так и продолжительным, переходящим в хроническое заболевание нервной системы. Кратковременный стресс обычно наступает после ветеринарных процедур, стрижки, обработки когтей, посещения слишком шумного и многолюдного места. Собака может отказываться есть, общаться с хозяином, играть, выполнять его команды, старается уединиться или спрятаться. Такое состояние может длиться от нескольких часов до суток.



Хронический стресс возникает у собаки в случае частого повторения неприятных для нее действий или ситуаций. Резкое, грубое и жестокое обращение. Отъезд владельца, переезд на новое место к чужим людям. Появление в доме нового члена семьи — ребенка, щенка, кошки, которых собака воспринимает как потенциальных конкурентов. Признаки хронического стресса в таких ситуациях несколько иные и не проходят со временем.



Признаки стресса у собаки

Собака ест, но вяло. Ведет себя беспокойно, постоянно ходит или бегает по дому без всякой цели. На прогулке с остервенением роет землю или в квартире пол. Либо лежит неподвижно, отказываясь от общения и демонстрируя нежелание выполнять знакомые команды. Может начать разлизывать и даже грызть какую-то часть тела, часто основание хвоста или лапы. Мелко покусывать себя, как будто ловя блох.Проявлением стресса может стать и неадекватное поведение собаки, которая начинает вдруг портить вещи, грызть мебель, демонстративно справлять нужду в помещении.Все это не что иное, как способ собаки привлечь внимание к своему состоянию и устранить источник ее раздражения, снять стресс. В некоторых случаях симптомом стресса становится немотивированная агрессия собаки. Неуравновешенное и напряженное состояние, не имеющее выхода или разрядки, приводит к тому, что собака перенаправляет свою агрессию на хозяина — человека, который оказывается ближе и доступней. Но основной поведенческой особенностью собаки в состоянии стресса является все же не агрессия, а чрезмерная возбудимость или, напротив, полная апатия. Часто возбуждение может сменяться безразличием ко всему.