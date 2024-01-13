Gastro Intestinal
Влажный корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при нарушениях пищеварения
Доступные размеры
1 x 200g
1 x 400g
1 x 420g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварения
Комбинация высокопереваримых протеинов, пребиотиков, клетчатки и рыбьего жира обеспечивает безопасность пищеварения.
ЭПК/ДГК
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (омега-3 длинноцепочечные жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.
Высокий уровень энергии
Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям собак, при этом позволяет ограничить объем порции корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это также способствует выздоровлению и восстановлению.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и помогает нейтрализовать свободные радикалы.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|-
|Нормальный вес (г)
|-
|Избыточный вес (г)
|-
|2
|193
|1/2
|170
|1/2
|147
|1/4
|3
|262
|3/4
|230
|1/2
|199
|1/2
|4
|325
|3/4
|286
|3/4
|247
|1/2
|5
|384
|1
|338
|3/4
|292
|3/4
|6
|440
|1
|388
|2
|335
|3/4
|7
|494
|1 1/4
|435
|1
|376
|1
|8
|547
|1 1/4
|481
|1 1/4
|415
|1
|9
|597
|1 1/2
|525
|1 1/4
|454
|1
|10
|646
|1 1/2
|569
|1 1/2
|491
|1 1/4
|15
|876
|2 1/4
|771
|2
|666
|1 1/2
|20
|1087
|2 3/4
|956
|2 1/4
|826
|2
|25
|1285
|3 1/4
|1130
|2 3/4
|976
|2 1/2
|30
|1473
|3 1/2
|1296
|3 1/4
|1119
|2 3/4
|35
|1653
|4
|1455
|3 1/2
|1256
|3
|40
|1827
|4 1/2
|1608
|4
|1389
|3 1/2