Gastro Intestinal

Gastro Intestinal

Влажный корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак при нарушениях пищеварения

Доступные размеры

1 x 200g

1 x 400g

1 x 420g

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Безопасность пищеварения

Комбинация высокопереваримых протеинов, пребиотиков, клетчатки и рыбьего жира обеспечивает безопасность пищеварения.

ЭПК/ДГК

Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (омега-3 длинноцепочечные жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.

Высокий уровень энергии

Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям собак, при этом позволяет ограничить объем порции корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это также способствует выздоровлению и восстановлению.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и помогает нейтрализовать свободные радикалы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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