Gastro Intestinal Low Fat

Gastro Intestinal Low Fat

Влажный корм для собак

Полнорационный диетический корм с ограниченным содержанием жиров для собак при нарушениях пищеварения

Доступные размеры

1 x 200g

1 x 410g

1 x 430g

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Безопасность пищеварительной системы

Комбинация высокопереваримых протеинов и углеводов, пребиотиков, свекольного жома и рыбьего жира помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Низкое содержание жиров

Низкая концентрация жиров в диете улучшает пищеварительную функцию у собак, страдающих гиперлипидемией или острым панкреатитом.

Сбалансированное содержание клетчатки

Сбалансированное содержание растворимой и нерастворимой клетчатки помогает ограничить ферментацию в толстом кишечнике и способствует формированию фекалий оптимальной консистенции.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и помогает нейтрализовать свободные радикалы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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