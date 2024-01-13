Gastro Intestinal Low Fat

Полнорационный диетический корм с ограниченным содержанием жиров для собак при нарушениях пищеварения

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.