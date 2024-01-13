Gastro Intestinal Low Fat
Влажный корм для собак
Полнорационный диетический корм с ограниченным содержанием жиров для собак при нарушениях пищеварения
Доступные размеры
1 x 200g
1 x 410g
1 x 430g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварительной системы
Комбинация высокопереваримых протеинов и углеводов, пребиотиков, свекольного жома и рыбьего жира помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Низкое содержание жиров
Низкая концентрация жиров в диете улучшает пищеварительную функцию у собак, страдающих гиперлипидемией или острым панкреатитом.
Сбалансированное содержание клетчатки
Сбалансированное содержание растворимой и нерастворимой клетчатки помогает ограничить ферментацию в толстом кишечнике и способствует формированию фекалий оптимальной консистенции.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и помогает нейтрализовать свободные радикалы.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|-
|Нормальный вес (г)
|-
|Избыточный вес (г)
|-
|2
|230
|1/2
|202
|1/2
|174
|1/2
|3
|311
|3/4
|274
|3/4
|236
|1/2
|4
|386
|1
|340
|3/4
|293
|3/4
|5
|456
|1
|402
|1
|347
|3/4
|6
|523
|1 1/2
|460
|1
|398
|1
|7
|587
|4 1/4
|517
|1 1/4
|446
|1
|8
|649
|1 3/4
|571
|1 1/2
|493
|1 1/4
|9
|709
|1 3/4
|624
|1 1/2
|539
|1 1/4
|10
|767
|6 1/4
|675
|1 3/4
|583
|1 1/2
|15
|1040
|2 1/2
|915
|2 1/4
|790
|2
|20
|1291
|3 1/4
|1136
|2 3/4
|981
|2 1/2
|25
|1526
|3 3/4
|1343
|3 1/4
|1160
|2 3/4
|30
|1749
|4 1/4
|1539
|3 3/4
|1329
|3 1/4
|35
|1964
|4 3/4
|1728
|4 1/4
|1492
|3 3/4
|40
|2170
|5 1/4
|1910
|4 3/4
|1650
|4