Зачем собакам необходима ревакцинация?

Во время первой вакцинации собаке вводятся две маленькие дозы бактерий и вирусов, вызывающих некоторые распространенные или тяжелые инфекционные заболевания. Это стимулирует работу механизмов защиты и способствует укреплению иммунной системы. В первый год жизни вакцинация помогает защитить собаку от некоторых заболеваний.

К сожалению, эта защита действует не всю жизнь и постепенно ослабевает.

В связи с этим необходимо проводить ревакцинацию для поддержания защиты в течение всей жизни собаки. Ежегодная ревакцинация необходима не для всех прививок, поэтому ветеринарный врач будет следить за тем, чтобы каждый год собаке вводили только необходимые вакцины.

Какие вакцины в рамках ревакцинации будут введены моей собаке?

При первой вакцинации в возрасте от шести до восьми недель щенку будут сделаны обязательные прививки. Ветеринарный врач предварительно обсудит с вами и составит программу вакцинации щенка с учетом образа жизни и условий содержания вашего питомца, в которую могут быть включены дополнительные, рекомендуемые врачом прививки.

Собаке необходимо сделать повторную вакцинацию соответствии с приведенной ниже схемой:

11–13 недель

Чума плотоядных

Инфекционный гепатит

Парвовирус собак

15–17 недель

Лептоспироз

Бешенство

15 месяцев

Чума плотоядных

Инфекционный гепатит

Парвовирус собак

Лептоспироз

Бешенство

Ежегодно

Чума плотоядных

Инфекционный гепатит

Парвовирус собак

Лептоспироз

Бешенство

Что произойдет, если не ревакцинировать собаку?

Если собаке не будет проведена повторная вакцинация, то полученная при первичной вакцинации защита от возбудителей инфекционных заболеваний (вирусов и бактерий) может не действовать.

Кроме того, в большинстве гостиниц для собак и центров дневного содержания животных не принимают собак, не прошедших курс ревакцинации.

Напомнит ли мне ветеринарный врач о том, что наступило время провести ревакцинацию?

Многие ветеринарные клиники отправляют напоминания о том, что собаку пора ревакцинировать. Тем не менее рекомендуется на всякий случай отметить соответствующую дату в своем календаре.

Обязательно обратитесь к ветеринарным врачу, чтобы получить дополнительную информацию о схеме вакцинации и ревакцинации, составленной для вашей собаки.