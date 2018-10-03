Схема вакцинации собак
Зачем собакам необходима ревакцинация?
Во время первой вакцинации собаке вводятся две маленькие дозы бактерий и вирусов, вызывающих некоторые распространенные или тяжелые инфекционные заболевания. Это стимулирует работу механизмов защиты и способствует укреплению иммунной системы. В первый год жизни вакцинация помогает защитить собаку от некоторых заболеваний.
К сожалению, эта защита действует не всю жизнь и постепенно ослабевает.
В связи с этим необходимо проводить ревакцинацию для поддержания защиты в течение всей жизни собаки. Ежегодная ревакцинация необходима не для всех прививок, поэтому ветеринарный врач будет следить за тем, чтобы каждый год собаке вводили только необходимые вакцины.
Какие вакцины в рамках ревакцинации будут введены моей собаке?
При первой вакцинации в возрасте от шести до восьми недель щенку будут сделаны обязательные прививки. Ветеринарный врач предварительно обсудит с вами и составит программу вакцинации щенка с учетом образа жизни и условий содержания вашего питомца, в которую могут быть включены дополнительные, рекомендуемые врачом прививки.
Собаке необходимо сделать повторную вакцинацию соответствии с приведенной ниже схемой:
11–13 недель
- Чума плотоядных
- Инфекционный гепатит
- Парвовирус собак
15–17 недель
- Лептоспироз
- Бешенство
15 месяцев
- Чума плотоядных
- Инфекционный гепатит
- Парвовирус собак
- Лептоспироз
- Бешенство
Ежегодно
- Чума плотоядных
- Инфекционный гепатит
- Парвовирус собак
- Лептоспироз
- Бешенство
Что произойдет, если не ревакцинировать собаку?
Если собаке не будет проведена повторная вакцинация, то полученная при первичной вакцинации защита от возбудителей инфекционных заболеваний (вирусов и бактерий) может не действовать.
Кроме того, в большинстве гостиниц для собак и центров дневного содержания животных не принимают собак, не прошедших курс ревакцинации.
Напомнит ли мне ветеринарный врач о том, что наступило время провести ревакцинацию?
Многие ветеринарные клиники отправляют напоминания о том, что собаку пора ревакцинировать. Тем не менее рекомендуется на всякий случай отметить соответствующую дату в своем календаре.
Обязательно обратитесь к ветеринарным врачу, чтобы получить дополнительную информацию о схеме вакцинации и ревакцинации, составленной для вашей собаки.
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