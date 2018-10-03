Питомниковый кашель у собак

Что такое питомниковый кашель?

Питомниковый кашель — это крайне заразное респираторное заболевание, способное быстро распространяться среди собак, особенно если они находятся в непосредственной близости друг от друга.

Каковы симптомы питомникового кашля?

Наиболее распространенным симптомом питомникового кашля у собак являются приступы резкого сухого кашля, которые могут сопровождаться рвотными позывами и срыгиванием. Сила кашля обычно уменьшается в течение первых пяти дней, но для полного выздоровления требуется 10–20 дней. Заболевание может протекать в более или менее тяжелой форме в зависимости от возраста и общего состояния здоровья собаки или щенка.

Другие симптомы данного заболевания:

насморк;

чихание;

выделения из глаз.

Что вызывает питомниковый кашель?

Заражение питомниковым кашлем зачастую происходит при тесном контакте собаки с другими собаками в таких местах, как гостиницы для собак, центры дневного содержания животных и выставки. Заболевание может быть передано при контакте с зараженной собакой или совместном использовании зараженных предметов, таких как миски для корма или воды.

Можно ли моему щенку сделать прививку против питомникового кашля?

Заражения питомниковым кашлем можно избежать с помощью вакцинации, поэтому важно следить за тем, чтобы вашему щенку были сделаны необходимые прививки в соответствующем возрасте.

Ветеринарный врач поможет вам подобрать наиболее подходящую для вашего щенка программу вакцинации в зависимости от факторов риска, условий содержания и других условий и видов деятельности, характерных для образа жизни вашего питомца.

Как узнать, нужно ли моему щенку проходить вакцинацию?

Некоторые вакцины являются обязательными, другие же носят лишь рекомендательный характер. Вакцинация против питомникового кашля рекомендуется, если ваш щенок или собака будут вступать в тесный контакт с другими собаками.

Если вы собираетесь размещать щенка в гостинице для собак или участвовать с ним в выставках, спортивных состязаниях или мероприятиях, где он может заразиться питомниковым кашлем, важно сообщить об этом ветеринарному врачу, чтобы заранее защитить вашего питомца.

Защитит ли вакцинация мою собаку от питомникового кашля?

Питомниковый кашель может быть вызван разными возбудителями. Вакцина защищает от возбудителей, которые считаются наиболее важными, но не является панацеей.

После вакцинации у вашего щенка все равно может развиться заболевание, если он вступит в контакт с другими возбудителями, против которых введенная вакцина не действует.

Существуют ли другие способы, позволяющие предотвратить заражение собаки питомниковым кашлем?

Рассматривая вариант размещения собаки в гостинице для животных, прежде всего обратите внимание на наличие требования по вакцинации против питомникового кашля для всех поступающих питомцев. Вы узнаете об этом требовании во время подачи заявки на размещение вашего щенка.

Если вы размещаете своего щенка в гостинице для собак или центре дневного содержания собак, должна быть проведена проверка определенных факторов, включающих историю вакцинации животного. Вполне вероятно, что вакцинация щенка на данном этапе будет обязательным требованием для его допуска в такую организацию.

Эта мера позволяет предупредить проникновение возбудителей заболеваний в гостиницы. Если вакцинацию прошли только некоторые собаки, возбудители заболевания смогут свободно распространяться и развиваться в общей группе. Это означает, что риск заражения возрастет.

Кроме того, в гостинице для собак или в центре дневного содержания собак необходимо узнать, какие меры предосторожности предпринимаются в отношении больных животных (например, карантин), а также ознакомиться с принятым там протоколом проведения уборки и дезинфекции. Знание всех особенностей содержания животных и соблюдение необходимых требований в таких учреждениях поможет избежать заражения вашего щенка питомниковым кашлем.

Что делать, если мне кажется, что моя собака заболела?

Симптомы питомникового кашля легко распознать. Если вам кажется, что у вашего щенка проявляется какой-либо из симптомов этого заболевания, следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. Врач проведет ряд исследований, чтобы определить наличие заболевания, и назначит соответствующее лечение.

Чтобы у вашей собаки было больше шансов избежать заражения питомниковым кашлем, находясь в тесном контакте с другими собаками, всегда заранее сообщайте ветеринарному врачу о возможности контактирования вашего питомца с другими собаками. В этом случае врач сможет провести вакцинацию в нужные сроки.