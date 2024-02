Volgens de huidige voedingswetgeving moet elke ingrediënt/ingrediëntgroep in diervoer op de verpakking worden vermeld op basis van gewicht voordat ze worden verwerkt. Dit betekent dat vers "vlees" uiteraard een hoge positie zal krijgen op de ingrediëntenlijst. Dit zou de indruk kunnen wekken dat "vers vlees" de primaire bron is van de voedingswaarde van het voer voor huisdieren. Dit is echter meestal niet het geval.

Het voedingsprofiel wordt geleverd door de volledige voeding en niet alleen door het eerste ingrediënt dat op het etiket van de diervoeding wordt vermeld. Bij Royal Canin is elk ingrediënt dat op onze verpakking vermeld staat, opgenomen met een specifiek doel dat wordt bepaald door de hoogwaardigheid van voedingsstoffen voor katten en honden.

Onze op voedingsstoffen gebaseerde aanpak stelt ons in staat om bijproducten en andere grondstoffen nauwkeurig te combineren om zo een voedingsprofiel te leveren dat is afgestemd op het ras, de leeftijd of zelfs alle mogelijke gezondheidsomstandigheden van uw kat of hond.

Als u twijfelt over de ingrediënten in uw huisdierenvoer of als u meer wilt weten over hoe de voeding van een kat of hond kan worden afgestemd op de unieke behoeften, neem dan contact op met uw dierenarts of een gekwalificeerde voedingsdeskundige voor huisdieren.

