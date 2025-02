Waarom krijgt je kitten diarree?

Diarree komt regelmatig voor bij kittens en kan veroorzaakt worden door stress, verandering in de voeding of onderliggende gezondheidsproblemen. Meestal duidt diarree op problemen met de spijsvertering, maar het kan ook een symptoom zijn van een ontsteking in het maagdarmkanaal, parasieten of een voedselovergevoeligheid. Je kitten kan slappe ontlasting hebben, waterig of soms zelfs met bloed erbij. Als je bloed terugvindt in de ontlasting van je kitten, is het belangrijk dat je onmiddellijk de dierenarts voor advies belt.Je dierenarts kan je vragen een ontlasting in te leveren of wil misschien een bloedonderzoek doen bij je kitten om er achter te komen wat er aan de hand is. Aan de hand van de uitslagen kan de dierenarts je kitten op de juiste wijze helpen.Als je kitten echt diarree heeft, was dan consequent je handen nadat je je kitten hebt aangeraakt of nadat je de kattenbak hebt verschoond. Was ook de kleedjes en mandjes waarop of -in je kitten slaapt en neem alles af waar je kitten regelmatig ligt om mogelijke besmetting te voorkomen. Bij voorkeur hou je andere huisdieren en kleine kinderen even weg van je mogelijk zieke kitten.