Ageing 11+ Jelly (brokjes in gelei)
Nat voeding voor Kat
Volledig diervoeder voor katten vanaf 11 jaar (brokjes in gelei)
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OMSCHRIJVING
ROYAL CANIN® AGEING 11+ brokjes in gelei is een natvoeding voor katten vanaf 11 jaar. ROYAL CANIN® AGEING 11+ brokjes in gelei is speciaal ontwikkeld voor en getest op senior katten. De textuur is makkelijk te kauwen voor een aangename voedingservaring. Deze formule, met ons HealthyAge7™ Complex, biedt een nauwkeurige voedingssamenstelling om 7 belangrijke dimensies van gezondheid en vitaliteit te helpen behouden bij senior katten: Eetlust & Gewicht: bijzonder smakelijk en rijk aan energie om aan de voorkeuren te voldoen en een ideaal gewicht te helpen behouden. Spijsvertering: bevat prebiotische vezels en zeer goed verteerbare eiwitten om de gezondheid van de spijsvertering te ondersteunen. Mobiliteit: bevat EPA+DHA en chondroïtine om de gezondheid van de gewrichten en de mobiliteit te ondersteunen. Huid & Vacht: het linolzuur en het zink helpen de gezondheid van de huid en vacht te behouden. Nieren: bevat hoogwaardige eiwitten en een aangepast fosforgehalte om de gezondheid van de nieren te ondersteunen. Hersenen & Zicht: bevat tryptofaan, EPA+DHA, taurine en vitamine A om de hersenfunctie en het zicht te ondersteunen. Immuniteit: bevat vitamine C en E, taurine, bètacaroteen en lycopeen om het immuunsysteem te helpen ondersteunen. ROYAL CANIN® AGEING 11+ is verkrijgbaar in een variëteit aan texturen, waaronder brokjes in saus, extra zachte mousse en brokken.
VOORDELEN
HealthyAge7™ FOP
HealthyAge7™ Complex 1. NIEREN 2. HUID & VACHT 3. MOBILITEIT 4. EETLUST & GEWICHT 5. SPIJSVERTERING 6. HERSENEN & ZICHT 7. IMMUNITEIT
HealthyAge7™ BOP
Nauwkeurige voedingsformule met ons HealthyAge7™ Complex om 7 dimensies van optimale gezondheid en vitaliteit te helpen behouden bij katten vanaf 11 jaar: -Nieren: hoogwaardige eiwitten en aangepast fosforgehalte -Huid & Vacht: linolzuur en zink -Mobiliteit: EPA+DHA en chondroïtine -Eetlust & Gewicht: bijzonder smakelijk en rijk aan energie -Spijsvertering: prebiotische vezels en zeer goed verteerbare eiwitten -Hersenen & Zicht: tryptofaan, EPA+DHA, taurine, vitamine A -Immuniteit: vitaminen C en E, taurine, bètacaroteen, lycopeen
MAKKELIJK TE KAUWEN TEXTUUR
Makkelijk te kauwen textuur, ontwikkeld voor en getest op senior katten
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|IDEAAL GEWICHT (kg)
|LICHT ONDERGEWICHT
|IDEAAL GEWICHT
|3
|185g (2 zakjes)
|145g (1 zakje+1/2 zakjes)
|4
|225g (2 zakjes+1/2 zakje)
|180g (2 zakjes)
|5
|265g (3 zakjes)
|210g (2 zakjes+1/2 zakje)
|6
|300g (3 zakjes +1/2 zakje)
|240g (3 zakjes)