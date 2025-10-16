ROYAL CANIN® Appetite Control Care is een complete en uitgebalanceerde voeding die speciaal is ontwikkeld om bedelen onder controle te helpen houden. De voeding heeft een gematigd vet- en energiegehalte om je kat fit te helpen houden en tegelijkertijd het risico op overmatige gewichtstoename te helpen beperken. Bovendien is de formule verrijkt met L-carnitine, een aminozuur waarvan bekend is dat het betrokken is bij een gezonde vetstofwisseling. ROYAL CANIN® Appetite Control Care heeft bewezen resultaten. Uit een interne studie* van Royal Canin blijkt dat meer dan 90% van de katteneigenaren aangeeft dat het bedelgedrag van hun kat na 4 weken gebruik van de voeding onder controle is. ROYAL CANIN® Appetite Control Care is ook verkrijgbaar als natvoeding met brokjes in saus. Door natvoeding en droogvoeding te combineren, bied je je kat de variatie waar ze zo van houdt. *Interne studie Royal Canin