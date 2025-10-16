Appetite Control Care
Droog voeding voor Kat
Volledig diervoeder voor volwassen katten
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Volledig traceerbare ingredienten
OMSCHRIJVING
ROYAL CANIN® Appetite Control Care is een complete en uitgebalanceerde voeding die speciaal is ontwikkeld om bedelen onder controle te helpen houden. De voeding heeft een gematigd vet- en energiegehalte om je kat fit te helpen houden en tegelijkertijd het risico op overmatige gewichtstoename te helpen beperken. Bovendien is de formule verrijkt met L-carnitine, een aminozuur waarvan bekend is dat het betrokken is bij een gezonde vetstofwisseling. ROYAL CANIN® Appetite Control Care heeft bewezen resultaten. Uit een interne studie* van Royal Canin blijkt dat meer dan 90% van de katteneigenaren aangeeft dat het bedelgedrag van hun kat na 4 weken gebruik van de voeding onder controle is. ROYAL CANIN® Appetite Control Care is ook verkrijgbaar als natvoeding met brokjes in saus. Door natvoeding en droogvoeding te combineren, bied je je kat de variatie waar ze zo van houdt. *Interne studie Royal Canin
VOORDELEN
Helpt het bedelgedrag te controleren
Helps control begging
BEWEZEN RESULTATEN
MEER DAN 90% VAN DE EIGENAREN GEEFT AAN DAT HET BEDELGEDRAG ONDER CONTROLE IS IN 4 WEKEN* *Royal Canin© interne studie
ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE
Formule met een gematigd vet* en energiegehalte* die je kat helpt fit te blijven. Ook verrijkt met L-carnitine, waarvan bekend is dat het betrokken is bij de vetstofwisseling. *In vergelijking met een hoogwaardige onderhoudsvoeding.
APPETITE CONTROL CARE PROGRAMMA:
1. Het bieden van complete en evenwichtige voeding in zowel onze natte als droge ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE formules, zodat je de perfecte combinatie voor je kat kunt kiezen. 2. Beloon je kat met brokjes uit hun dagelijkse portie, in plaats van snacks. Volg vooral de voedingswijzer op deze verpakking. 3. Maak je kat actief met spelletjes en voerpuzzels. 4. Heb je vragen of zorgen over de gezondheid van je kat, neem dan contact op met je dierenarts.
GEZONDHEID van de urinewegen
Een uitgebalanceerd mineralengehalte helpt de gezondheid van de urinewegen van de volwassen kat te behouden.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Gewicht vd kat
|GEEN INSPANNING (lage energiebehoeften)
|IDEAAL GEWICHT (normale energiebehoeften)
|3 kg
|40 g (4/8 cup)
|50 g (5/8 cup)
|4 kg
|49 g (5/8 cup)
|61 g (6/8 cup)
|5 kg
|57 g (5/8 cup)
|72 g (7/8 cup)
|6 kg
|65 g (6/8 cup)
|81 g (1 cup)