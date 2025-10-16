Appetite Control Care in Gravy (brokjes in saus)
Nat voeding voor Kat
Volledig diervoeder voor volwassen katten (fijne plakjes in saus)
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OMSCHRIJVING
ROYAL CANIN® Appetite Control Care in Gravy (brokjes in saus) is een complete en uitgebalanceerde voeding die speciaal is ontwikkeld om bedelen onder controle te helpen houden. De voeding heeft een gematigd vetgehalte en uitgebalanceerd energiegehalte om je kat fit te helpen houden en tegelijkertijd het risico op overmatige gewichtstoename te helpen beperken. Het hoge vochtgehalte helpt de eetlust te stillen van katten die de neiging hebben om te bedelen om eten. Bovendien is de formule verrijkt met L-carnitine, een aminozuur waarvan bekend is dat het betrokken is bij een gezonde vetstofwisseling. ROYAL CANIN® Appetite Control Care heeft bewezen resultaten. Uit een interne studie* van Royal Canin blijkt dat meer dan 90% van de katteneigenaren aangeeft dat het bedelgedrag van hun kat na 4 weken met het Appetite Control Care-voedingsprogramma (combinatie van droogvoeding en natvoeding) onder controle is. ROYAL CANIN® Appetite Control Care is ook verkrijgbaar in de vorm van droogvoeding (brokken). Door natvoeding en droogvoeding te combineren, bied je je kat de variatie waar ze zo van houdt. *Interne studie Royal Canin
VOORDELEN
Helpt het bedelgedrag te controleren
Helps control begging
BEWEZEN RESULTATEN
MEER DAN 90% VAN DE EIGENAREN GEEFT AAN DAT HET BEDELGEDRAG ONDER CONTROLE IS IN 4 WEKEN* *Royal Canin© interne studie
ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE
Nauwkeurig uitgebalanceerde voedingsformule met aangepaste eiwit- en vetgehalten voor een gezond gewicht, en een vochtgehalte om de eetlust van katten die de neiging hebben om te bedelen te helpen controleren. Verrijkt met L-carnitine, betrokken bij een gezonde vetstofwisseling.
APPETITE CONTROL CARE PROGRAMMA:
1. Het bieden van complete en evenwichtige voeding in zowel onze natte als droge ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE formules, zodat je de perfecte combinatie voor je kat kunt kiezen. 2. Beloon je kat met brokjes uit hun dagelijkse portie, in plaats van snacks. Volg vooral de voedingswijzer op deze verpakking. 3. Maak je kat actief met spelletjes en voerpuzzels. 4. Heb je vragen of zorgen over de gezondheid van je kat, neem dan contact op met je dierenarts.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
Gewicht vd kat
GEEN INSPANNING (lage energiebehoeften)
IDEAAL GEWICHT (normale energiebehoeften)
|3 kg
|2 zakjes (180 g)
|2 + 1/2 zakjes (225 g)
|4 kg
|2 + 1/2 zakjes (225 g)
|3 + 1/2 zakjes (280 g)
|5 kg
|3 zakjes (260 g)
|4 zakjes (325 g)
|6 kg
|3 + 1/2 zakjes (295 g)
|4 + 1/2 zakjes (370 g)
Gewicht vd kat
GEEN INSPANNING (lage energiebehoeften)
IDEAAL GEWICHT (normale energiebehoeften)
|3 kg
|21 g (2/8 cup)
|31 g (3/8 cup)
|4 kg
|30 g (3/8 cup)
|42 g (4/8 cup)
|5 kg
|39 g (4/8 cup)
|53 g (5/8 cup)
|6 kg
|46 g (4/8 cup)
|63 g (6/8 cup)