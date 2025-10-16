Volwassen binnenkatten zoals die van jou bewegen over het algemeen minder dan buitenkatten. Daarom is een uitgebalanceerde en volledige voeding met essentiële voedingsstoffen belangrijk voor een optimale gezondheid. ROYAL CANIN® Indoor 27 bevat een hoog gehalte aan goed verteerbare eiwitten (L.I.P.). Deze eiwitten helpen ook de hoeveelheid ontlasting van je kat te verminderen, net als de onaangename geur die ontstaat wanneer katten een trage spijsvertering hebben door een gebrek aan beweging. ROYAL CANIN® Indoor 27 heeft een gematigd vetgehalte om te zorgen dat de calorie-inname van je kat op haar activiteitsgraad afgestemd is. Het caloriegehalte helpt je kat ook om een gezond gewicht te behouden. Binnenkatten spenderen vaak veel tijd aan de verzorging van hun vacht. Dankzij de aanwezigheid van specifieke voedingsvezels, zoals psyllium, helpt deze voeding ook het uitscheiden van de ingeslikte haren te bevorderen, waardoor er aanzienlijk minder haarballen gevormd worden. Van de droogvoeding ROYAL CANIN® Indoor bestaan verschillende varianten, afhankelijk van de levensstijl, het voorkomen en de leeftijd van je kat: ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control, ROYAL CANIN® Indoor Long Hair en ROYAL CANIN® Indoor 7+.