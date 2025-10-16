Indoor 27
Droog voeding voor Kat
Volledig diervoeder voor katten - Speciaal voor volwassen katten (van 1 tot 7 jaar) die uitsluitend binnenshuis leven
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OMSCHRIJVING
Volwassen binnenkatten zoals die van jou bewegen over het algemeen minder dan buitenkatten. Daarom is een uitgebalanceerde en volledige voeding met essentiële voedingsstoffen belangrijk voor een optimale gezondheid. ROYAL CANIN® Indoor 27 bevat een hoog gehalte aan goed verteerbare eiwitten (L.I.P.). Deze eiwitten helpen ook de hoeveelheid ontlasting van je kat te verminderen, net als de onaangename geur die ontstaat wanneer katten een trage spijsvertering hebben door een gebrek aan beweging. ROYAL CANIN® Indoor 27 heeft een gematigd vetgehalte om te zorgen dat de calorie-inname van je kat op haar activiteitsgraad afgestemd is. Het caloriegehalte helpt je kat ook om een gezond gewicht te behouden. Binnenkatten spenderen vaak veel tijd aan de verzorging van hun vacht. Dankzij de aanwezigheid van specifieke voedingsvezels, zoals psyllium, helpt deze voeding ook het uitscheiden van de ingeslikte haren te bevorderen, waardoor er aanzienlijk minder haarballen gevormd worden. Van de droogvoeding ROYAL CANIN® Indoor bestaan verschillende varianten, afhankelijk van de levensstijl, het voorkomen en de leeftijd van je kat: ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control, ROYAL CANIN® Indoor Long Hair en ROYAL CANIN® Indoor 7+.
VOORDELEN
VERMINDERT GEUR VAN DE ONTLASTING
Een gebrek aan lichaamsbeweging kan de spijsvertering vertragen, wat kan leiden tot een penetrante geur van de ontlasting. INDOOR 27® bevat hoog verteerbare eiwitten (L.I.P.*) en helpt de hoeveelheid en de geur van de ontlasting te beperken. *L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
MATIG CALORIEGEHALTE
Een matig vetgehalte aangepast aan de lagere activiteit van katten die uitsluitend binnenshuis leven.
VERMINDERING VAN HAARBALVORMING
Helpt de uitscheiding van ingeslikte haren te bevorderen dankzij specifieke voedingsvezels waaronder psyllium.
GEZONDHEID VAN DE URINEWEGEN
Samengesteld om de gezondheid van de urinewegen van een kat te helpen behouden.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
Gewicht vd
|Zeer actief
|Geen inspanning
|3 kg
|45 g (26 g + 1 zakje)
|36 g (17g + 1 zakje)
|4 kg
|56 g (36 g + 1 zakje)
|44 g (25 g + 1 zakje)
|5 kg
|65 g (46 g + 1 zakje)
|52 g (32 g + 1 zakje)
|6 kg
|74 g (55 g + 1 zakje)
|59 g (40 g + 1 zakje)