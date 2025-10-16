ROYAL CANIN® Maine Coon Adult is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van dit specifieke ras. Het beantwoorden aan de voedingsbehoeften van je Maine Coon is voor ons net zo belangrijk als voor jou. De Maine coon is de grootste huiskat ter wereld, maar achter zijn indrukwekkende gestalte schuilt een lief karakter. Deze kat heeft een stevige botstructuur en gespierd lichaam, waardoor ze tot drie keer zwaarder kan zijn dan de gemiddelde kat. Door haar grote formaat en kenmerkende botstructuur moet je aandacht besteden aan de algemene gezondheid en conditie van de gewrichten. De voeding ROYAL CANIN® Maine Coon Adult is verrijkt met taurine en EPA & DHA (omega 3-vetzuren) om de gezonde hartfunctie van je kat te helpen ondersteunen en te behouden. De Maine coon heeft een grote kaak, en als gevolg daarvan een kenmerkende manier om haar voeding vast te pakken en te kauwen. Daarom is de brok van ROYAL CANIN® Maine Coon Adult speciaal gemaakt met een grote kubusvorm. Het unieke brokje stimuleert het kauwen, wat de gebitshygiëne helpt te ondersteunen. Om de individuele voorkeuren van elke kat te beantwoorden is ROYAL CANIN® Maine Coon Adult ook verkrijgbaar als een natvoeding in een overheerlijke saus. Verkiest je kat een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan bij het mengen onze voedingsrichtlijnen om de optimale hoeveelheid van beide te geven.