Maine Coon Adult
Droog voeding voor Kat
Volledig diervoeder voor katten - Speciaal voor volwassen Maine Coon katten - Vanaf 15 maanden
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OMSCHRIJVING
ROYAL CANIN® Maine Coon Adult is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van dit specifieke ras. Het beantwoorden aan de voedingsbehoeften van je Maine Coon is voor ons net zo belangrijk als voor jou. De Maine coon is de grootste huiskat ter wereld, maar achter zijn indrukwekkende gestalte schuilt een lief karakter. Deze kat heeft een stevige botstructuur en gespierd lichaam, waardoor ze tot drie keer zwaarder kan zijn dan de gemiddelde kat. Door haar grote formaat en kenmerkende botstructuur moet je aandacht besteden aan de algemene gezondheid en conditie van de gewrichten. De voeding ROYAL CANIN® Maine Coon Adult is verrijkt met taurine en EPA & DHA (omega 3-vetzuren) om de gezonde hartfunctie van je kat te helpen ondersteunen en te behouden. De Maine coon heeft een grote kaak, en als gevolg daarvan een kenmerkende manier om haar voeding vast te pakken en te kauwen. Daarom is de brok van ROYAL CANIN® Maine Coon Adult speciaal gemaakt met een grote kubusvorm. Het unieke brokje stimuleert het kauwen, wat de gebitshygiëne helpt te ondersteunen. Om de individuele voorkeuren van elke kat te beantwoorden is ROYAL CANIN® Maine Coon Adult ook verkrijgbaar als een natvoeding in een overheerlijke saus. Verkiest je kat een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan bij het mengen onze voedingsrichtlijnen om de optimale hoeveelheid van beide te geven.
VOORDELEN
SPECIAAL VOOR DE GROTE KAAK
Deze speciaal ontworpen kingsize kubusvormige brokje is aangepast aan de brede vierkante kaak van de Maine Coon. Het unieke brokje stimuleert het kauwen, wat de gebitshygiëne helpt te ondersteunen.
Exclusieve samenstelling - Taurine & Omega-3 vetzuren
Exclusive formula - Taurine & Omega 3 fatty acids
ONDERSTEUNING VAN GEWRICHTEN
Zodanig samengesteld dat het gezonde botten en gewrichten ondersteunt. Verrijkt met EPA en DHA.
GEZONDHEID VAN HET HART
Verrijkt met voedingsstoffen zoals taurine, EPA en DHA die een gezonde hartfunctie helpen te behouden.
GEZONDE HUID EN VACHT
Bevat een combinatie van specifieke voedingsstoffen, waaronder aminozuren, vitaminen en Omega-3 en Omega-6 vetzuren die helpen een gezonde huid en vacht in stand te houden.
GEZONDHEID VAN DE URINEWEGEN
Een uitgebalanceerd mineralengehalte helpt de gezondheid van de urinewegen van de volwassen kat te behouden.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Gewicht van
de kat
|Lage
activiteit
| Zeer actief/
normale activiteit
|4-5 kg
|41 - 48 g
|52 - 60 g
|6-7 kg
|55 - 61 g
|69 - 77 g
|8-9 kg
|67 - 73 g
|84 - 92 g
|10 kg
|79 g
|99 g