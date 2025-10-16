ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Ondersteun de nierfunctie van je kat met ROYAL CANIN® Renal with Fish ROYAL CANIN® Renal with Fish bestaat uit zorgvuldig gekozen en samengestelde voedingstoffen om de nierfunctie van je kat te ondersteunen bij chronische of acute nierinsufficiëntie. Ondersteuning van de nierfunctie Samengesteld met matig fosforgehalte, EPA+DHA en een antioxidantencomplex om de nieren te ondersteunen bij de eerste tekenen van achteruitgang. Aangepast energiegehalte Het aangepaste energiegehalte in deze voeding maakt dat je kat minder hoeft te eten om dezelfde hoeveelheid energie binnen te krijgen. Sommige katten hebben minder eetlust. Aromatische keuze Om de eetlust van je kat te stimuleren, welke kan verminderen bij chronische of acute nierinsufficiëntie, heeft deze voeding een specifiek aroma en een aangepaste structuur – fijne plakjes in jus – waardoor de voeding extra aantrekkelijk is voor je kat. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je kat geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Om tegemoet te komen aan de voorkeuren van elke kat, is ROYAL CANIN® Renal er ook in fijne plakjes in jus met verschillende aromatische profielen: kip en rund; en in verschillende texturen, zoals loafstructuur of als droogvoeding met verschillende brokvormen, texturen en aromatische profielen – Renal, Renal Special en Renal Select*. Door je kat zowel droog- als natvoeding te geven, bied je haar verschillende texturen aan, wat haar eetlust kan helpen stimuleren. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor katten die daarbij wat hulp kunnen gebruiken. * Afhankelijk van productbeschikbaarheid