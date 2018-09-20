De meestvoorkomende spijsverteringsproblemen bij honden
Hoewel honden robuuste spijsverteringsstelsels kunnen hebben, zijn er enkele veelvoorkomende problemen die kunnen worden veroorzaakt door infecties, voeding, levensstijl en andere factoren. De symptomen van deze problemen kunnen wijzen op een aantal mogelijke oorzaken, dus is het belangrijk om je dierenarts te raadplegen voor meer advies en behandeling.
Symptomen en oorzaken van diarree bij honden
Als je hond diarree heeft, bewegen de darmen vaker dan normaal en kan de ontlasting losser zijn. De dierenarts maakt onderscheid tussen diarree veroorzaakt door dunne darmproblemen en door dikke darmproblemen; dat laatste resulteert meestal in slijmachtige diarree in kleine hoeveelheden maar met een hoge frequentie.
Diarree kan worden veroorzaakt doordat je hond iets eet wat hij niet verdraagt, een bacteriële of virale infectie, wormen of andere parasieten, of kan een teken zijn van een onderliggende gezondheidsconditie. Puppy's zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze een zeer kwetsbaar spijsverterings- en immuunsysteem hebben.
Een parasitaire besmetting maar ook rondwormen en protozoa, zoals coccidia kunnen diarree bij je hond veroorzaken. Hoewel de ontworming kan helpen tegen wormen in het spijsverteringskanaal, loopt je hond nog steeds risico omdat niet alle behandelingen effectief zijn tegen alle parasieten.
Je hond kan ook diarree krijgen door een overgevoeligheid of een allergie voor de voeding. Gastro-intestinale symptomen veroorzaakt door voedselallergieën zijn meestal meer chronisch dan diarree, veroorzaakt door zoiets als voedselintolerantie. Als je hond echter chronische diarree heeft, praat dan met de dierenarts voordat je zijn voeding verandert, want er kunnen veel oorzaken zijn.
Behandeling van diarree bij honden
Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan de dierenarts verschillende behandelingen voor diarree bij je hond voorschrijven. Dit kan ontwormen, medicijnen om een infectie te behandelen en voedingsverandering zijn, zoals het geven van een gespecialiseerd dieet om de belasting van de ingewanden te helpen verminderen en de kwaliteit van de ontlasting te helpen verbeteren.
Symptomen en oorzaken van obstipatie bij honden
Als je merkt dat je hond moeite heeft om te poepen en zich daarbij erg moet inspannen, kan het zijn dat hij een verstopping heeft. Tekenen van obstipatie zijn weinig stoelgang en ontlasting die hard of droog is.
Obstipatie kan worden veroorzaakt door een gebrek aan lichaamsbeweging, dieet, trauma, een verandering van omgeving en onderliggende ziekten.
Behandeling van obstipatie bij honden
De dierenarts schrijft waarschijnlijk medicatie voor om je hond direct verlichting te geven en kan ook een lichte chirurgische ingreep voorstellen, afhankelijk van de ernst van het probleem. Verandering van dieet kan ook helpen om deze toestand bij je hond onder controle te krijgen. Zo kan door een evenwichtige verdeling van de verschillende soorten vezels in het dieet van de hond de kwaliteit van de ontlasting en de algehele gezondheid van het spijsverteringsstelsel verbeteren.
Symptomen en oorzaken van IBD bij honden
Net als mensen kunnen honden lijden aan inflammatoire darmaandoeningen (inflammatory bowel disease, IBD). De symptomen kunnen chronische diarree, braken en gewichtsverlies zijn. Deze symptomen worden in de loop van de tijd vaak frequenter of ernstiger.
Helaas is de oorzaak van IBD bij honden niet precies duidelijk. IBD kan voortkomen uit meerdere problemen. Omdat er vele mogelijke onderliggende oorzaken van de symptomen zijn, zal de dierenarts proberen eerst alle andere oorzaken dan IBD uit te sluiten. Het dieet van de hond kan een belangrijke rol spelen in de behandeling.
Behandeling van IBD bij honden
Dieetinterventie wordt vaak gebruikt om IBD bij honden te behandelen. De hoeveelheid vet kan worden gewijzigd en een licht verteerbare, hoogwaardige eiwitbron kan onderdeel worden van het dieet. Zo krijgt de hond de energie die hij nodig heeft, zonder het spijsverteringsstelsel onnodig te belasten.
Als je merkt dat jouw hond last heeft van een van deze spijsverteringsproblemen, ga dan naar de dierenarts. Deze zal een grondig onderzoek kunnen uitvoeren en je adviseren over de best mogelijke behandeling.
