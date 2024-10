Een gezond gewicht begint al in het begin van het leven van jouw puppy, met het juiste evenwicht tussen voeding en beweging.

We bevelen aan dat puppy's speciaal samengesteld puppyvoeding krijgen om aan hun voedingsbehoeften te voldoen totdat ze klaar zijn met groeien. Over het algemeen heeft je puppy deze speciale voeding nodig, verdeeld over 3 maaltijden per dag, tot de leeftijd van 6 maanden. Daarna kun je overschakelen naar twee maaltijden per dag tot het einde van de groeiperiode en daarna. Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakkingen of raadpleeg je dierenarts voor de juiste hoeveelheid voeding voor jouw puppy bij elke maaltijd.

Hoewel het verleidelijk is om je liefde en aandacht voor jouw puppy te tonen met extraatjes, mag je die alleen bij zeldzame gelegenheden geven, omdat dit tot overmatige gewichtstoename kan leiden. Het is altijd beter om je puppy te belonen door hem te aaien en bemoedigende woorden te gebruiken. Je kunt echter een paar brokjes uit zijn dagelijkse rantsoen gebruiken als beloning tijdens de puppytraining. Het belangrijkste is om gewoontes rondom het eetmoment aan te leren vanaf de start.

Het is goed om te weten dat, zodra je puppy gesteriliseerd of gecastreerd is, zijn caloriebehoefte zal afnemen. Als je niet zeker bent over het aanpassen van de porties voor jouw puppy, is het belangrijk om je dierenarts te raadplegen.