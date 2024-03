Hvilke biprodukter finnes i katte- og hundefôr

Uttrykket "biprodukter" brukes for å beskrive en ingrediens som produseres parallelt med en annen. Association of American Feed Control Officials (AAFCO) definerer biprodukter som "sekundære produkter som er produsert i tillegg til hovedproduktet."1 Disse kan være både plante- eller dyrebaserte og spenner fra maismel og betemasse til organer, fiskeoljer og fjørfeproteiner.

Animalske biprodukter er angitt i EU-lovgivningen som ingredienser som ikke er beregnet på konsum av mennesker. Den tiltenkte bruken er dermed definert – for eksempel regnes en nyre som et animalsk biprodukt når den brukes til kjæledyrfôr og som et kjøttprodukt når det konsumeres av mennesker.

Dette betyr ikke at biprodukter er usikre for konsum og heller ikke at de mangler næringsinnhold som noen kanskje tror. Det er snarere slik at de ikke var en del av det primære produktet som ble utviklet for menneskelig konsum.

Hva er den næringsmessige verdien av biprodukter?

Mange tror at hunder eller katter vil glede seg over et kyllingbryst eller en god biff på samme måte som vi gjør, men ingrediensene som appellerer mest til mennesker, er ikke alltid de mest næringsrike for kjæledyr.

Biprodukter kan gi mange næringsstoffer av høy kvalitet, som er avgjørende for å opprettholde helsen til katter og hunder. For eksempel kan lever alene sørge for jern, B-vitaminer (spesielt B12) og vitamin A. Disse næringsstoffene bidrar til sunn støtte av nervesystemet, huden, generell vekst, dannelsen av røde blodlegemer og synet. Alger er på den annen side en utmerket kilde til glukosamin, som er viktig for mobilitet og leddstøtte hos katter og hunder.

Dette er imidlertid ikke de eneste næringsstoffene som hentes fra biprodukter. Mange av dem er rike på viktige næringsstoffer som proteiner, fett, mineraler og vitaminer. Disse spiller en viktig rolle i den vedvarende utviklingen av organer og muskelvev, som støtter immunforsvaret og som brukes som energikilde.