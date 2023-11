Hvorfor klør hunden seg stadig vekk?

Hva slags ting er hunder allergiske mot?

Det er en rekke ting hunder kan være allergiske mot. Dette inkluderer miljøfaktorer, som fjær, mugg eller midd, hvorav noen er sesongbaserte – for eksempel gress eller trepollen. De inkluderer også bestemte matvarer, som visse meieriprodukter, storfe, kylling, egg, soya eller noen kornslag. Allergiske reaksjoner skjer når hunden din har fått kontakt med noe veldig tidlig i livet og har hatt en bivirkning mot det siden. Ved å oppdage tidlige tegn på allergiske reaksjoner har du bedre sjanse til å finne den beste behandlingen for denne livslange tilstanden.

Hvordan blir hunden min testet for allergi?

Det er viktig at du tar hunden din til veterinæren hvis du mistenker at den er allergisk mot noe; veterinæren din vil stille en rekke spørsmål for å finne ut mer om hundens symptomer og utføre forskjellige tester for å finne ut hva allergenet kan være. Dette kan inkludere hudskrap og blodprøver, og hvis veterinæren mistenker at det er allergi fra kosthold, blir du bedt om å sette hunden din på en åtte til tolv ukers utelukkelsesdiett.

Dette gjør at veterinæren kan identifisere hvilken spesifikk mat som utløser hundens allergiske reaksjon ved å gi den en helt ny matkilde, og deretter gjeninnføre de gamle matkildene én om gangen og overvåke resultatet.

Passe på hundens hud

Det er noen enkle måter å passe på hundens hud, noe som vil bidra til å lindre allergiske reaksjoner, i tillegg til at den holder seg så sunn som mulig. Vask hunden din regelmessig med en spesialsjampo, slik at du holder dem rene, noe som kan gi umiddelbar lindring. Lokale behandlinger som geler og kremer er også tilgjengelige for medisinsk behandling.

Du kan også støtte hunden din ved å gi mat som er rik på næringsstoffer som er kjent for å støtte hudens helse. Dette inkluderer omega 3 og omega 6 flerumettede fettsyrer, som spiller en rolle i å opprettholde en sunn hudbarriere, antioksidanter og aloe vera, som anses som et nyttig tillegg til håndtering av enkelte hudlidelser.

Det er viktig å konsultere veterinæren din om hunden din har klødd seg og skrapt seg i flere dager, og du kan også snakke med veterinæren din når som helst for å finne ut mer om å ta vare på hundens hud.