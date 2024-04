Gratulerer, du er nå en stolt kjæledyreier.

Hele hundens liv, fra en livlig valp til en veloppdragen voksen hund, vil du være ansvarlig for hundens generelle helse. Få et forsprang! Avtal det første veterinærbesøket for din nye hund eller valp før du i det hele tatt tar den med hjem.

I denne artikkelen vil vi dekke alt du trenger å vite for den viktige første turen til veterinæren. Vaksinasjonsplaner, nerver på venterom, pågående helsesjekker for valper og hunder – vi er her for å veilede deg.