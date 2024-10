Przekarmianie oraz brak aktywności fizycznej mogą prowadzić do otyłości u psów średniej wielkości, co z kolei może wywołać szereg innych problemów zdrowotnych, a nawet skrócić ich życie. Niektóre rasy psów mogą mieć większe predyspozycje do nadwagi, np. labradory i golden retrievery (które ze względu na różnice w wielkości są uważane za psy średnie lub duże). Regularne wizyty u lekarza weterynarii w celu monitorowania stanu zdrowia oraz zapewnienie psu systematycznej aktywności są niezbędne do utrzymania prawidłowej wagi.