Ti mirni psi, ki so zelo primerni za varovanje, imajo številne edinstvene značilnosti, med katerimi sta levji videz in samozavestna hoja. Ta pasma ima dve vrsti dlake: daljša, groba dlaka in krajša, gladka dlaka.

Čov čovi imajo samostojen značaj, vendar so zelo zvesti svojim lastnikom. Lahko so nezaupljivi do neznancev in zelo zadržani v družbi nepoznanih ljudi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)