Mladiči vseh pasem se med odraščanjem izrazito spreminjajo. Ko vzgajate pasjega mladiča, je koristno vedeti, kako se iz tedna v teden spreminjajo njegove potrebe. Razumevanje različnih razvojnih stopenj vam lahko pomaga, da se pripravite in zagotovite, da boste pasjemu mladiču ponudili najboljši možen začetek.



Razvojne spremembe, skozi katere gredo pasji mladiči, lahko pomembno vplivajo na potrebe po prehrani in gibanju. V življenju pasjih mladičev se med odraščanjem zgodi marsikaj. Pojavijo se stalni zobje, dlaka se zamenja z odraslo dlako, rastejo pa tudi okostje in organi.

V tem času morate razmisliti tudi o sterilizaciji vašega pasjega mladiča. Z veterinarjem se posvetujte, kdaj je pravi čas za sterilizacijo vašega mladiča glede na njegovo velikost in pasmo. Čeprav sterilizacija zagotavlja več koristi za zdravje, poveča tveganje za debelost. Večina psov po posegu pridobi na telesni teži, saj ta povzroči upad potreb po energiji in poveča apetit. Za preprečevanje prekomernega pridobivanja telesne teže je pomembno, da svojega veterinarja povprašate o posebni dieti za sterilizirane pse, namenjeni omejevanju števila zaužitih kalorij. Spremembe postave in teže vašega mladiča spremljajte tako, da ga v treh mesecih po operaciji tehtate vsake 2–3 tedne in tako poskrbite za njegovo idealno telesno težo.

Med vsemi temi spremembami je nujno, da vaš mladič dobi vso potrebno prehrano – in da pri tem pazite, da porcije niso prevelike, da ne pride do prekomernega povečanja teže.