Zagotavljanje zdravih velikosti porcij za psa se morda sliši zapleteno, vendar lahko upoštevate več dejavnikov in tako poskrbite, da psa ne hranite prekomerno. Ko določite pravilno velikost porcije za psa, pri vsakem obroku uporabite tehtnico za zagotavljanje ustreznih količin. Hitro lahko podcenite, s kolikšno količino hrane hranite psa.



Pasjim obrokom ne dodajajte človeške hrane, saj lahko to poruši njegovo prehransko ravnovesje in vnos kalorij.



Če psu dajete priboljške, si zabeležite število kalorij in jih odštejte od dnevnega vnosa, s čimer se prepričate, da se pes ne prenajeda. Priboljški naj ne znašajo več kot 10 % dnevnega vnosa hrane psa. Druga možnost je, da kot priboljške uporabite brikete iz njegove dnevne količine hrane, pri čemer ste lahko prepričani, da psu zagotavljate ustrezno ravnovesje hranil in hkrati ohranjate ustrezno količino kalorij.