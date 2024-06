Pri vprašanju, kako pogosto bi se moral vaš pes gibati, je treba upoštevati številne dejavnike. Psi so igrive živali in uživajo v preživljanju časa na prostem, kjer imajo priložnosti za sprehod, raziskovanje, tek in celo za plavanje. Z rednim gibanjem bo vaš pes ostal v dobri formi, ostal bo aktiven in vesel.

Pri tem, kako pogosto bi se moral pes gibati, je treba upoštevati njegovo starost in zdravje. Mlajši psi in večje pasme lahko uživajo v stimulaciji več kot dvakrat na dan – medtem pa so nekateri starejši psi ali manjše pasme morda zadovoljne s kratkim jutranjim in večernim sprehodom.

Morda mislite, da imajo pasji mladiči neskončno zalogo energije, vendar je preveč gibanja lahko enakonevarno kot premalo gibanja. Njihove potrebe se bodo spreminjale tudi, ko so še mladiči. Za zelomlademladičesonajboljšikratkisprehodi in več serij igranjačez dan.Pri šestih do osmih mesecih bo vaš pasji mladič lahko hodil na daljše sprehode. Ključno je, da pasjega mladiča postopomapripravljate na daljše vadbe, zato morate imeti veliko odmorov (in jim dajtečaszadremež).

Pri tem, kolikokrat na dan naj bi svojega odraslega psa peljali na sprehod, igra pomembno vlogo vaša dnevna rutina. Če svojemu psu zagotovite dodatno vadbo in mu na vrtu mečete žogo, boste poskrbeli za odlično zabavo tako zase kot zanj. Na splošno je redna in zabavna aktivnost, ki jo zagotovite svojemu hišnemu ljubljenčku, ključnega pomena, da bo ta ostal vesel in zdrav.