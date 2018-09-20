Харчова цінність зернових культур у кормі для котів і собак
Коли ми говоримо про інгредієнти корму для домашніх тварин, важливо пам’ятати, що його головна роль – забезпечувати енергію та поживні речовини, необхідні для здоровֹ’я котів і собак. Хоча в раціоні людини ми часто зосереджуємося на певних інгредієнтах, говорячи про корм для домашніх тварин, потрібно використовувати підхід, орієнтований на поживні речовини.
За даними Інституту кормів для домашніх тварин, котам і собакам щодня потрібно понад 40 основних поживних речовин.1 Тому власникам домашніх тварин рекомендовано забезпечити своєму коту або собаці певну комбінацію поживних речовин у раціоні з урахуванням унікальних потреб улюбленця. Інгредієнти самі по собі не можуть гарантувати, що кожна з цих поживних речовин наявна в кормі для домашньої тварини або міститься там у потрібній кількості.
Натомість, дотримуючись методу, орієнтованого на поживні речовини, ми можемо поставити потреби котів і собак на перше місце у виробництві корму та дослідженні інгредієнтів на вміст якісних поживних речовин, які вони можуть забезпечити. Завдяки цьому підходу ми також забезпечуємо легкозасвоювані інгредієнти, щоб підтримувати всмоктування поживних речовин травною системою домашніх тварин.
З огляду на це пропонуємо вам дізнатися, як можна використовувати зернові культури для забезпечення деяких ключових поживних речовин, необхідних котам і собакам, а також порівняємо їх з іншими інгредієнтами.
Що таке зернові культури?
Зернові культури, які зазвичай називають «злаками» або «зерновими злаками», є їстівним насінням певних трав, як-от пшениці, кукурудзи, рису, ячменю, вівса та жита.
Чи поживні зернові культури для котів і собак?
За правильної обробки зернові культури та злаки забезпечують велику кількість поживних, засвоюваних речовин і енергії для котів і собак. До них належать:
Вітамін E
Вітамін E захищає організм від окислення клітин.
Вітамін B
Вітамін B позитивно впливає на нервову систему, шкіру, шерсть і ріст домашніх тварин.
Лінолева кислота
Лінолева кислота є важливою поживною речовиною, що підтримує шкіру й шерсть котів і собак у здоровому вигляді.
Однією з головних харчових переваг злаків є високоякісні вуглеводи, які в них містяться. Вуглеводи – одна з трьох категорій поживних макроелементів, разом із жирами та білками, що входять до складу раціонів для тварин і виступають основним джерелом енергії для домашніх тварин.2 У зернових і злакових культурах також багато клітковини – корисної поживної речовини для підтримки належної роботи функцій шлунково-кишкового тракту котів і собак.
Загалом, деякі зернові культури, як-от коричневий або білий рис, іноді рекомендують собакам або котам, що мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом, наприклад діарею, оскільки домашні тварини легко перетравлюють такі злаки.
Чи можуть коти та собаки перетравлювати зерно та злаки?
Окрім поживних речовин, що містяться в зернових і злакових культурах, важливо враховувати, наскільки легко домашні тварини можуть їх засвоїти. Засвоюваність – це показник кількості поживних речовин, які тварина отримує з продукту харчування. Наприклад, інгредієнт може містити багато поживних речовин, але коту або собаці буде важко його перетравити. Це означає, що кишечник тварини поглинає меншу кількість поживних речовин і, відповідно, менша кількість цих речовин потрапляє в кров.
Інгредієнт, який легко засвоюють домашні тварини, є поживнішим, тому кіт і собака можуть отримувати таку саму кількість поживних речовин і їсти менше.
Коти та собаки можуть перетравлювати оброблене зерно завдяки ферментам, які зазвичай містяться в їхній травній системі: амілазам, що розщеплюють крохмали, і протеазам, що розщеплюють білки.
Щоб отримати найпоживніші й найкраще засвоювані нутрієнти із зерен або злаків, під час виробництва сирий інгредієнт подрібнюють і нагрівають. Це видаляє менш засвоювану зовнішню оболонку й залишає поживні речовини, необхідні котам і собакам.
Після подрібнення та приготування деякі рослинні білки можуть краще засвоюватися, ніж тваринні. Про це свідчить порівняння засвоюваності джерел сирого білка, яке виявило, що клейковина пшениці (99 %) та соєвий ізолят (95 %) засвоюються краще, ніж зневоднена свинина (92 %), птиця (88 %) та баранина (88 %).3
Чи безпечна дієта без зернових для котів і собак?
В останні роки зростає популярність беззернових продуктів для котів і собак (раціони за рецептами без злаків), головним чином через побоювання щодо харчової алергії або рівня споживання вуглеводів.
Насправді дослідження показали, що лише 1-2% звернень до ветеринарного лікаря були пов’язані з алергією на їжу в котів і собак.4 Натомість було встановлено, що алергія на фактори навколишнього середовища є набагато поширенішою.
Зернові культури є джерелом незамінних жирних кислот, клітковини, вітамінів і мінералів, тому вони є важливою частиною повноцінного та збалансованого раціону. Коли ви переводите кота або собаку на суто м’ясну дієту без належних добавок, існує значний ризик виникнення надлишку або дефіциту поживних речовин. Зокрема, суто м’ясні дієти можуть не забезпечувати вашого улюбленця вуглеводами, необхідними для повноцінного та збалансованого харчування.
Перш ніж змінювати раціон вашого улюбленця, слід проконсультуватися з ветеринаром і переконатися, що нова дієта є повноцінною, збалансованою та цілком безпечною для вашого кота або собаки.
Визначення правильного балансу поживних речовин
У результаті глибоких досліджень цих інгредієнтів, які ми в ROYAL CANIN проводили протягом 50 років, було виявлено, що за умови правильної обробки зернові культури можуть бути чудовим джерелом енергії та необхідних поживних речовин для кота або собаки.
Здоровий раціон для котів і собак містить поживні речовини з різних джерел — не лише м’ясо, а й вуглеводі, як-от зернові, пшеницю та кукурудзу. Важливо забезпечити вашому улюбленцю збалансований і вивірений раціон, що містить суміш із понад 40 основних поживних речовин, необхідних для підтримки його здоров’я й доброго самопочуття.
1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
2 Європейська федерація виробників кормів для домашніх тварин (FEDIAF)
3 Дослідницький центр Royal Canin
4 Верлінден та ін. Алергія на їжу в собак і котів: огляд. Критичні огляди в галузі харчової науки та харчування 2006; 46: 259-273
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