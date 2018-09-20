Харчова цінність зернових культур у кормі для котів і собак

Коли ми говоримо про інгредієнти корму для домашніх тварин, важливо пам’ятати, що його головна роль – забезпечувати енергію та поживні речовини, необхідні для здоровֹ’я котів і собак. Хоча в раціоні людини ми часто зосереджуємося на певних інгредієнтах, говорячи про корм для домашніх тварин, потрібно використовувати підхід, орієнтований на поживні речовини.

За даними Інституту кормів для домашніх тварин, котам і собакам щодня потрібно понад 40 основних поживних речовин.1 Тому власникам домашніх тварин рекомендовано забезпечити своєму коту або собаці певну комбінацію поживних речовин у раціоні з урахуванням унікальних потреб улюбленця. Інгредієнти самі по собі не можуть гарантувати, що кожна з цих поживних речовин наявна в кормі для домашньої тварини або міститься там у потрібній кількості.

Натомість, дотримуючись методу, орієнтованого на поживні речовини, ми можемо поставити потреби котів і собак на перше місце у виробництві корму та дослідженні інгредієнтів на вміст якісних поживних речовин, які вони можуть забезпечити. Завдяки цьому підходу ми також забезпечуємо легкозасвоювані інгредієнти, щоб підтримувати всмоктування поживних речовин травною системою домашніх тварин.

З огляду на це пропонуємо вам дізнатися, як можна використовувати зернові культури для забезпечення деяких ключових поживних речовин, необхідних котам і собакам, а також порівняємо їх з іншими інгредієнтами.

Що таке зернові культури?

Зернові культури, які зазвичай називають «злаками» або «зерновими злаками», є їстівним насінням певних трав, як-от пшениці, кукурудзи, рису, ячменю, вівса та жита.

Чи поживні зернові культури для котів і собак?

За правильної обробки зернові культури та злаки забезпечують велику кількість поживних, засвоюваних речовин і енергії для котів і собак. До них належать: