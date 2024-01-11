Усе, що слід знати про породу



Люб’язність і відкритість – кіт персидської породи цілком чудовий. Напрочуд м’яка шерсть, великі левині лапи та одне лиш нявкання роблять його таким привабливими. Представники цієї породи спокійні та не люблять жодних змін: вони є домашніми в усіх відношеннях.

Персидські коти належать до стародавньої породи, історія якої витримала перевірку часом. Хто б міг подумати, але вони походять із Персії (нинішній Іран), і починаючи з XVI століття їх популярність поширилася по всьому світу: на сьогодні існує понад 200 різновидів персидських котів.

Ця порода надзвичайно популярна у Франції, а їхній королівський зовнішній вигляд наче вишуканий десерт серед витонченої французької культури.

Якими би пухнастими персидські коти не були, їм не подобається, коли з ними няньчаться, та іноді не хочуть, щоб їх обіймали. І вони дадуть вам знати. Можливо, важко пройти повз них і не потиснути, але вони самостійні й дозволять це зробити лише на власних умовах. Слухняні та досить несперечливі, вони залюбки залишаться вдома, поки ви десь пішли по своїх справах за межі їхнього царства.