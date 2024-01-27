Як чистити вуха коту: навіщо це робити і як часто

Котячі вуха — складна система слуху та рівноваги, прихована за барабанною перетинкою. Частиною цієї системи є вестибулярний апарат, що відповідає за безпечне приземлення кішки під час стрибків і падінь. Слух кішки в 3 рази більш чуйний, ніж людський. Чим складніший орган, тим більше дискомфорту може заподіяти будь-яке пошкодження. Збереження вух чистими та здоровими — питання не тільки естетики, а й гарного самопочуття вихованця.

Навіщо чистити кішці вуха

Котячі вуха час від часу забруднюються, накопичуючи в вушній раковині пил, відмерлі шерстинки та частинки шкіри. Для захисту постійно виробляється вушна сірка, що не дозволяє сміттю потрапляти глибше — у середнє вухо. Надання захисту від бруду та сміття частково вирішує шерсть у вухах або навколо них.

Надлишок сірки накопичується у вушному проході, в ній можуть завестися паразити та хвороботворні бактерії або утворитися сірчані пробки. Все це негативно впливає на котяче здоров'я. Проблеми, що можуть виникнути:

тиск на барабанну перетинку;

пошкодження слизової оболонки середнього вуха;

рухові та слухові розлади.

Вушні відкладення чорного або коричневого кольору — сигнал про необхідність відвідати ветеринара. Це може бути серйозне запальне захворювання — отит або зараження вушним кліщем.





Як котам чистять вуха

Правильний догляд за котячими вухами починається з щоденного ретельного та дбайливого огляду. Привчають вихованця до процедури з раннього віку. Не привчений кіт може дряпатися, кусатися та вириватися. Для запобігання такій ситуації використовують рушник, в який загортають тварину, але це додатковий стрес.

Під час звичайних ігор і пестощів потрібно акуратно відігнути вухо назад і заглянути всередину, у вушну раковину. Процедура безболісна, всі маніпуляції виконують акуратно. Нормальна раковина виглядає світло-рожевою і чистою, без виділень, кірочок, неприємного запаху, темних плям. Допускається невелика кількість сірки. Після візуального контролю приступають до очищення вуха: рухами, спрямованими назовні, очищають забруднення з вушного проходу.

Чим чистити вуха

Для очищення вух кішці готують:

сухі серветки;

гігієнічні ватяні диски;

гелі або лосьйони (неспиртові) для профілактичного чищення вух.

Існує спеціальна гігієнічна пудра, але вона використовується тільки при рясних виділеннях за рекомендацією ветеринара.

У гігієнічних цілях чистити вуха коту перекисом і спиртовмісними засобами не рекомендується. Спирт сушить шкіру та підсилює вироблення сірки. Неприпустимі «народні засоби», здатні привести до алергії.

Чи можна використовувати вушні палички

Використовувати вушні ватні палички не рекомендується. Будова вуха тварини досить складне, тому потрапити в барабанну перетинку паличкою практично неможливо. Але існують й інші небезпеки.

Під час використання палички високий ризик утрамбувати пробку і пошкодити нею барабанну перетинку. Крім того, вата може застрягти глибоко в раковині. Найкраще застосовувати ватяні диски і спеціальний вушної гель.





Підготовка до процедури

Перед тим, як почистити вуха кошеняті або дорослій кішці від бруду, вибирають момент, коли вихованець спокійний і розслаблений. Якщо кішка активно гралася або полювала, її іноді складно заспокоїти, вона може вириватися та протестувати. Тому з кішкою ласкаво говорять, беруть на руки та гладять. Підвищення голосу на тварину може нашкодити — процедура повинна викликати позитивну реакцію у вихованця.

Якщо кішка боїться або дуже не любить чистити вуха, її можна загорнути у великий м'який рушник. Це дозволить убезпечитися від зубів і пазурів, завадить вихованцеві нашкодити собі різкими рухами. Туго сповивати кішку не рекомендується, щоб уникнути переляку. Добре, якщо допоможе людина, якій тварина довіряє.

Як самостійно почистити кішці вуха

Перед тим як почистити кішці самостійно вуха в домашніх умовах, ретельно миють руки, готують місце та інвентар, розташовуючи його в межах досяжності. Знадобляться рушник або щільна тканина для фіксації кішки, спеціальний неспиртовий засіб для чищення вуха ватяні диски. Для огляду може знадобитися ліхтарик. Потім тварину фіксують рушником або щільною тканиною та укладають на коліна, стіл або канапа. Далі слід виконати такі кроки:

Зафіксувати лівою рукою голову кішки, притримуючи пащу. Вивернути вухо кішки «навиворіт». Взяти засіб для чищення вух. Капнути кілька крапель засобу у вухо. Обережно помасажувати вухо біля основи Обережними рухами зсередини назовні видалити бруд ватним диском. Заспокоїти та приголубити кішку, дати ласощі.

Вся процедура зазвичай займає кілька хвилин.

Як часто чистити вуха

Чистка вух — профілактична процедура. Як часто чистити вуха коту лосьйоном, визначають за забрудненістю вушної раковини. Кожен день робити це не рекомендується, невелика кількість вушної сірки — це нормально. Дорослій кішці профілактичну процедуру проводять 1 раз на 3-4 тижні. Представникам порід з великими безшерстими вухами (сфінксам, абіссінським кішкам і рексам) вушні раковини очищають частіше.

Якщо сірка накопичується частіше, це може свідчити про наявність вушного захворювання (наприклад, про отит або вушних кліщів). Тому рекомендується відвідати ветеринарну клініку. Лікар визначить хворобу та призначить лікування.