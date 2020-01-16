Коли власники вибирають корм для котів, вони часто не знають, якому з них надати перевагу: вологому чи сухому. Оптимальний корм для котів – це не тільки джерело поживних речовин, він має бути зручним у використанні та викликати апетит у вашого улюбленця.

Бажано, щоб це також допомагало відслідковувати можливі проблем зі здоров’ям. Вологий корм – це чудовий спосіб задовольнити деякі з цих потреб, тоді як сухий корм для котів теж має свої переваги. Вологий корм частково забезпечує кота водою, а сухий допомагає дбати про здоров’я зубів. Запах вологого корму вірогідніше привабить перебірливого їдця, а сухий зберігатиме свої смакові властивості, навіть якщо його залишити в мисці на весь день. Оскільки вологий і сухий корми для котів мають свої переваги, варто розглянути варіант комбінованого годування кота обома (але з різних мисок).

Переваги сухого корму для котів

Одна з головних переваг сухого корму – простота зберігання та використання. Він легко може пролежати в мисці цілий день і не зіпсуватися. Отже, ваш кіт може часто їсти невеликими порціями, що ідеально відповідає нормам здорового харчування. Правильно розроблений сухий корм допомагає підтримувати здоров’я зубів кота завдяки помірній абразивності поверхні крокет, що сприяє контролю утворення зубного каменю.

Переваги вологого корму для котів

У багатьох випадках пиття не забезпечує кота достатньою кількістю рідини, тому решту вологи він має отримувати з кормом. Головна перевага вологого корму для котів полягає в тому, що з ним тварина отримує додаткову рідину, яка не тільки підтримує водний баланс організму, а й знижує ймовірність виникнення проблем зі здоров’ям нирок і сечовивідних шляхів.

Додатковою перевагою вологого корму над сухим є його більш виражений аромат. Для котів це важливо, оскільки вони більше покладаються на свій нюх, ніж на смакові відчуття. Зазвичай нюх у котів набагато гостріший, ніж у середньостатистичної людини. Водночас язик людини має у двадцять разів більше смакових рецепторів, ніж у кота.