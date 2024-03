Під час переходу на корм для дорослих особин ви повинні уважно спостерігати за своїм кошеням, щоб помітити будь-які зміни поведінки.

У цей ключовий період також доцільно відстежувати частоту відвідування лотка та якість випорожнень. Завжди консультуйтеся з ветеринарним лікарем, якщо у вас виникли запитання чив и занепокоєні станом здоров'я тварини.

Always check in with your vet if something doesn’t feel right.