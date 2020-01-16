Коли слід здійснювати перехід із корму для кошенят на корм для дорослих котів?
Після того, як ви принесли кошеня додому, йому знадобиться деякий час, щоб призвичаїтися до нового середовища. У цей період ваше завдання полягає в тому, щоб забезпечити тварині відчуття затишку та комфорту.
Ви також маєте потурбуватися й про задоволення потреб вашого кошеняти в поживних речовинах. На кожному етапі життя раціон відіграватиме ключову роль, допомагаючи тварині розвиватися, щоб стати здоровим дорослим котом.
У цій статті ми розглянемо основні відмінності між кормом для кошенят і кормом для дорослих котів.
Коли слід починати пропонувати корм для дорослих котів?
Потреби кошенят в харчуванні відрізняються від потреб дорослих котів. Щоб забезпечити здоровий розвиток кошеняти, потрібно годувати його кормом, що відповідає його віку.
Є два важливих етапи розвитку, про які слід знати:
- Від народження до чотирьох місяців: період інтенсивного росту та формування імунної системи
- Від чотирьох до дванадцяти місяців*: швидкість росту та рівень енергії починають знижуватися, але все одно потрібен раціон, який легко засвоюється
*Виняток становить порода мейн-кун. Цим котам зазвичай потрібно до 15 місяців, щоб завершити етап зростання.
Раціон кошенят має передбачати:
- високий вміст енергії
- високий вміст легкозасвоюваного білка
- поживні речовини, які підтримують імунну систему
- оптимальне поєднання вітамінів і мінералів
Більшість кошенят починають споживати корм для дорослих котів приблизно у віці 10-12 місяців, за винятком мейн-кунів, яким потрібно до 15 місяців. Саме тоді вони вважаються зрілими, оскільки досягли не менше 90% свого розміру.
Здорове харчування для кошенят
Наші продукти розроблені з метою супроводжувати розвиток вашого кошеняти на кожному етапі життя. Вони допомагають забезпечити значні переваги завдяки спеціально дібраним поживним речовинам.
Важливість переходу на корм для дорослих котів
Це нормально задаватися питанням, як довго потрібно годувати кормом для кошенят. Не забувайте, що в перші кілька місяців життя кошенята переживають період швидкого зростання. Однак, коли вони стають дорослими, їм потрібно менше калорій на кг маси тіла, оскільки, і як правило, потреби в енергії знижуються.
Однією з головних відмінностей між кормами для кошенят і дорослих котів є калорійність. Якщо продовжувати годувати дорослого кота кормом для кошенят, це може призвести до ожиріння в майбутньому через споживання зайвих калорій. Ожиріння також підвищує ризик таких захворювань, як діабет і артрит та інших.
Оскільки майже 60% котів вважаються такими, що мають зайву вагу або ожиріння, важливо не лише годувати їх кормом, що відповідає віку, а й контролювати розмір порцій.
Майте на увазі, що харчові потреби дорослого кота залежать від кількох факторів, зокрема від розміру, породи, вгодованості, рівня активності та стерилізації. Ветеринарний лікар зможе допомогти вам визначити потреби вашого кота.
Не знаєте, який корм підійде вашому коту чи собаці?
Відкрийте для себе здорове харчування для вашого улюбленця всього за кілька кліків.
Як перевести кошеня на корм для дорослих котів
Слід уникати різкої зміни раціону під час переходу на дорослий корм, щоб не порушити роботу травної системи.
Якщо кошеня помилково з'їсть корм із миски дорослого кота, не хвилюйтеся, це навряд вплине на його повноцінний ріст та розвиток. Проте годувати кошеня раціоном для дорослих тварин на постійній основі не варто. В цьому випадку тварина не буде отримувати достатню кількість поживних речовин, необхідних для здорового росту та розвитку.
Під час переходу на корм для дорослих особин слід пам'ятати про контроль ваги. Коти, як правило, їдять невелику кількість корму за один прийом, проте потребують кілька годувань на день. Незалежно від того, який ритм ви вирішите обрати, переконайтеся, що ви контролюєте розмір порції кошеняти.
Звичайно, кожна тварина унікальна, але є три варіанти прийому корму, які слід взяти до уваги:
Коли корм доступний 24 години на добу. Ця формула підходить для котів, які не набирають вагу, їдять крокети та здатні до саморегуляції.При цьому важливо притримуватись добової порції.
Обмежене за часом та/або кількістю. Цей метод дозволяє контролювати порції, але насправді не повністю підходить для етологічних потреб котів, оскільки вони мають потребу підходити до миски 10-20 разів на добу. Вирішити цю проблему допомагають іграшки-годівниці.
При цьому важливо стежити за споживанням калорій і ретельно контролювати розмір порцій, щоб уникнути набору ваги.
П'ять кроків до переходу на корм для дорослих котів
Можливо, вам доведеться вносити зміни в раціон кота в різні моменти його життя. Перший етап – перехід від корму для кошенят до корму для дорослих особин. Із плином часу зрілим котам також може знадобитися інший раціон, для підтримання організму, що зазнає вікових змін.
Якою б не була причина, ніколи не змінюйте режим годування кошеняти або кота різко. Це може призвести до розладу шлунку або втрати апетиту.
Ось п'ять важливих кроків, які пояснюють, як змінювати раціон поступово.
Проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем
Коли кошеня дорослішає й потребує іншого раціону, насамперед проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем щодо зміни корму. Він знає анамнез та особливості вашого кота, тож зможе запропонувати оптимальне рішення та поінформувати вас про бренди кормів для котів і будь-які зміни, які потрібно внести в кількість прийомів їжі або розмір порцій.
Вік має значення
Власники-початківці часто задаються питанням, як довго їхній улюбленець має харчуватися кормом для кошенят. Більшість кошенят потрібно перевести на корм для дорослих котів приблизно у віці 10-12 місяців.
Виняток з цього правила стосується котів великих порід, таких як мейн-кун.
Зверніться за порадою до ветеринарного лікаря, якщо ви взяли кошеня або кота з притулку. Тварина може належати до змішаної породи або через її вік слід відрегулювати раціон. Варто бути максимально точними, коли йдеться про раціон для вашого улюбленця.
Royal Canin пропонує широкий асортимент високоякісних кормів для котів, адаптованих до розміру та породи, а також до потреб у харчуванні.
Не поспішайте
Ветеринарний лікар порадить вам поступово переходити з одного корму на інший. Також враховуйте, що вашому коту може знадобитися час, щоб адаптуватися до різниці смаків та текстур нового раціону.
Також важливо вводити новий раціон повільно, щоб не викликати розладу травної системи.
Пропонуємо вам ознайомитися зі схемою переходу на новий раціон:
- День 1-2: 75% корму для кошенят і 25% корму для дорослих
- День 3-4: 50% нового корму під час кожного прийому їжі
- День 5-6: 25% корму для кошенят і 75% корму для дорослих
- День 7: 100% дорослий корм
Якщо під час переходу ви помітили будь-які проблеми зі шлунково-кишковим трактом вашого кота, наприклад блювота або діарея,зверніться до ветеринарного лякаря. Якщо тварина має чутливе травлення і така реакція пов’язана зі зміною раціону - подовжіть перехід до десяти днів.
Якщо ваше кошеня чинить опір, знайдіть рішення, яке відповідатиме його темпу. Наприклад, витратьте більше часу на роздільне співвідношення корму (75/25) або додайте вологий корм у суміш, щоб зацікавити кошеня підійти до миски з їжею.
Уважно стежте за своїм кошеням
Під час переходу на корм для дорослих особин ви повинні уважно спостерігати за своїм кошеням, щоб помітити будь-які зміни поведінки.
У цей ключовий період також доцільно відстежувати частоту відвідування лотка та якість випорожнень. Завжди консультуйтеся з ветеринарним лікарем, якщо у вас виникли запитання чив и занепокоєні станом здоров'я тварини.
Always check in with your vet if something doesn’t feel right.
Тестуйте та вчіться
Ваш кіт унікальний, а це означає, що вподобання щодо часу прийому корму, смаку, текстури та розміру порцій можуть відрізнятися від кошеняти до кошеняти.
Можливо, ваше кошеня добре реагує на корм у вільному доступі. Однак для домашніх котів доцільніше контролювати порції, щоб підтримувати оптимальну вагу. У будь-якому випадку, загальна кількість корму, яку ви даєте коту, повинна відповідати його щоденному раціону.
Різна текстура корму: змішане годування може бути корисним для котів будь-якого віку.
- Поєднання вологих і сухих кормів забезпечує розмаїттядля кошеняти.
- Вологий корм допоможе кошеняті збільшити споживання води, а сухий корм сприяє чищенню зубів.
- Якщо ваше кошеня вибагливе до корму, змішане годування та правильний підбір раціону можуть може допомогти заохотити тварину до їжі.
Важливо зберігати спокій, взаємодіючи з кошеням, під час цього перехідного періоду. Зберігайте спокій, будьте терпоялчими, заохочуйте прогрес позитивним підкріпленням.
Схожі статті
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою