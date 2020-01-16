Після того, як ви принесли кошеня додому, йому знадобиться деякий час, щоб призвичаїтися до нового середовища. У цей період ваше завдання полягає в тому, щоб забезпечити тварині відчуття затишку та комфорту.

Ви також маєте потурбуватися й про задоволення потреб вашого кошеняти в поживних речовинах. На кожному етапі життя раціон відіграватиме ключову роль, допомагаючи тварині розвиватися, щоб стати здоровим дорослим котом.

У цій статті ми розглянемо основні відмінності між кормом для кошенят і кормом для дорослих котів.