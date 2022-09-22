Як визначити стать кошенят?

Коли кошеня зовсім маленьке, зрозуміти, якої воно статі, може бути непросто. Але для багатьох власників це питання є ключовим при виборі вихованця. Як відрізнити кота від кішки у перші місяці життя тварини?

У якому віці визначають стать?

Перші візуальні відмінності між самцем та самицею помітні на другому місяці життя. Деякі заводчики та досвідчені власники визначають стать вже через три тижні після народження кошенят. Але є ознаки, якими можна зрозуміти, перед вами кіт або кішка, як тільки тварина з'явилася на світ.

Навіщо знати стать кошеняти

Не всі власники вибирають вихованця, виходячи лише з візуальних характеристик або характерних проявів темпераменту певної породи. Багато хто хоче знати також стать тварини перед тим, як прийняти рішення, яке саме кошеня з посліду забрати додому. І це не просто забаганка. Ось кілька причин, чому така інформація важлива:





• Знаючи стать кошеняти, можна заздалегідь підібрати йому кличку. Так воно швидше звикне до свого імені та почне відгукуватися. Міняти ім'я вихованцю старшого віку не рекомендується, оскільки кішки погано адаптуються до нових кличок.

• Стерилізація — ще одна серйозна причина з'ясувати стать тварини. Для котів та кішок потрібні процедури різного типу.

• Вибір статі — це також вибір певного типу поведінки тварини (самиці та самці мають різний темперамент).





Що можна робити, а що не можна при з'ясуванні статі

Намагаючись дізнатися стать, поводьтеся з вихованцем максимально акуратно. Тим більше якщо йдеться про новонароджену тварину. Вихованця не можна тягнути за хвіст, давити йому на живіт — будь-який необережний рух може завдати кошеняті біль або травмувати.



Ваші дії також можуть викликати невдоволення й самої кішки. Якщо ви бачите, що вона нервується, відкладіть процедуру. Кішка не повинна відчувати дискомфорту або загрози для потомства.



Мінімально рекомендований вік визначення статі — три тижні. Щоб процедура була комфортною для кошеняти, оберіть момент, коли воно спокійне, нещодавно поїло, але ще не вкладається спати.





Кіт або кішка: 4 способи дізнатися стать

Існує кілька методів, що допомагають визначити гендерну приналежність кошеня. Для отримання точних результатів оптимально використовувати два або більше способів, наведених нижче.

Огляд геніталій

Візьміть кошеня та покладіть на м'яку підстилку. Чистими руками акуратно підніміть хвіст. Візуально огляньте статеві органи — ви побачите два отвори. Верхній — це анус, або задній прохід. Нижній — статеві органи.



У самиці геніталії є вертикальною щілиною. Відстань між вульвою та анусом невелика, на ній немає шерсті.



У самця буде помітна крайня плоть і мошонка (схожа на мішечок). Відстань від крайньої плоті до анусу у новонароджених котів приблизно 1 см. Вже до 10 дня життя мошонка більше вкрита шерстю, ніж геніталії самиці.

Колір шерсті (забарвлення)

На стать тварини може вказувати колір шерсті. Чорно-руде (черепахове) або чорно-біло-руде забарвлення властиве в основному кішкам. Це обумовлено розташуванням генів пігментів у статевій хромосомі Х. Дана хромосома відповідає за шерсть темного відтінку (чорний, коричневий, сірий), а також за руде забарвлення. Щоб у забарвленні було два або три кольори (наприклад, для отримання черепахового забарвлення) необхідно дві хромосоми X. У кішок саме такий набір хромосом — ХХ, що говорить про можливість народження самки з чорно-рудою шерстю.



У котів лише одна хромосома Х, їхній генотип XY. Отже, в їхньому забарвленні може бути лише один з кольорів — рудий, чорний, сірий або коричневий. «Черепаховість» проявляється у самців лише за хромосомної аномалії.



Співвідношення котів та кішок з черепаховим забарвленням становить приблизно 1:1000. У самців хромосомна аномалія виникає з різних причин:





• Синдром Клайнфелтера. Статеві хромосоми у кота не XY, а XXY.

• Мозаїцизм. Частина клітин має додаткову хромосому Х, хоча у більшості все ж таки зберігається стандартний набір XY.

• Хімеризм. Клітини з хромосомами ХХ та XY знаходяться приблизно у рівних частках.



Якщо черепахове забарвлення частіше властиве кішкам, то руде частіше зустрічається у котів. Ця особливість також зумовлена набором хромосом. Щоб шерсть набула рудого кольору, обидві хромосоми Х у кішки повинні нести гени, що відповідають за руде забарвлення. А таке трапляється вкрай рідко.

Темперамент

Спосіб полягає у спостереженні за поведінкою та звичками кошеняти. Самиці більш самостійні, менш контактні, вільний час люблять проводити за грою чи полюванням на різні дрібні предмети. З появою іншої тварини можуть активно відстоювати свою територію. Також кішки частіше вилизуються, приділяючи особистій гігієні багато часу.

Коти, навпаки, охочіше йдуть на руки, люблять увагу власника. Віддають перевагу пасивному відпочинку, доглядають за собою не так завзято, як самки.





Вага та статура

Ще один спосіб визначити стать — подивитися на статуру та морду вихованця. У перші дні після народження кошенята нічим не відрізняються один від одного, але поступово кішку від кота можна відрізнити формою мордочки — у самиць вона менша, а риси м'які. У самців, навпаки, морда більша. Відмінності помітні й у вазі. Вже у віці 1,5-3 місяці самці важчі за самиць.



Метод з'ясування статі зі статури та ваги не працює на ранніх етапах життя кошенят.

У разі сумнівів ви завжди можете звернутися до ветеринарного лікаря, і він зможе допомогти у визначенні статі кошеняти.