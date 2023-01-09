Ринок вологих кормів для домашніх вихованців рясніє різноманітними продуктами, серед яких шматочки в желе або соусі, рагу, крем-супи, паштети, муси та багато іншого. Але, крім смакових якостей, їжа повинна мати ще й харчову цінність. Яким вологим кормом годувати кошеня, з якого віку починати та чи потрібно чергувати із сухим раціоном?

Коли кошенятам можна починати давати корм

З моменту народження та протягом перших чотирьох тижнів кошенята вживають лише материнське молоко. Їхня травна система ще не до кінця сформована, а тому не готова до перетравлення будь-якої їжі, що має більш щільну текстуру.

Вже на першому місяці життя вихованець починає активно вивчати навколишній світ, і в центрі уваги нерідко виявляється миска з кормом кішки. Як тільки він стане виявляти інтерес до «дорослої» їжі, спробуйте дати йому тверду їжу. Це можуть бути, наприклад, сухі крокети, попередньо розмочені у воді. Але краще починати з вологого корму, його консистенція зазвичай привабливіша та зручніша для першого прикорму.

Компанія Royal Canin пропонує цілу гаму раціонів для кошенят, починаючи з моменту народження до досягнення котом дорослого віку.

Чи можна давати вологий корм кошенятам до 4 тижнів

У цей період для годування підходить лише материнське молоко чи його замінник. Якщо кошеняті з якихось причин залишилося без мами або кішка не може його вигодувати, необхідно використовувати замінник молока — спеціальну суху суміш. Наприклад, Royal Canin Babycat Milk.

Бебікет Мілк — це замінник котячого молока. Він не містить крохмалю, тому що у кошенят ще немає достатньої кількості ферменту для його розщеплення, а пропорції лактози, білків та жирів у його складі наближені до вмісту в молоці кішки. За дотримання режиму годівлі тварина отримуватиме всі необхідні речовини для повноцінного розвитку та підтримки здоров'я.

Вологий корм кошенятам 1-2 місяці

З першого місяця життя до раціону вихованця вже починає входити не тільки молоко, а й щільніший за консистенцією прикорм. Таким чином, травна система буде адаптуватися до перетравлення твердої їжі.

Починати прикорм можна із консерви Mother&Babycat. Вона являє собою ніжний мус, розроблений відповідно до потреб кошенят. За рахунок цього кошеняті легше звикнути до твердої їжі, й ближче до двох місяців воно буде готове самостійно розгризати сухий корм. Мус також має комплекс антиоксидантів (таурин, лютеїн, вітамін E), підтримує імунітет у першій фазі росту, а формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому кошенята інстинктивно віддають перевагу.

Корм для кошенят 2-4 місяці

Мус Mother & Babycat можна давати аж до чотиримісячного віку, але вже з 6 тижнів кошенята зазвичай можуть самостійно їсти й сухий корм Mother & Babycat, котрий можна комбінувати з ніжним мусом.

Спочатку прикорм сухий корм можна розмочувати до необхідної консистенції. Але коли у кошеняти з'являються зуби, воно вже здатне розгризати крокету самостійно.

Вологий корм для кошенят 4-6 місяців

З чотирьох місяців починається друга фаза зростання. Молочні зуби поступово змінюються постійними, але в раціоні, як і раніше, може бути м'яка їжа.

У лінійці Royal Canin для кошенят є шматочки в желе чи соусі, а також паштет. Останній може стати чудовим рішенням для тварин, які люблять більш однорідну консистенцію. А ось для тих, хто любить шматочки або рідкий соус, можна запропонувати інші продукти лінійки Kitten: Gravy або Jelly. Вибір варіанта залишається тільки за вами та вашим улюбленцем.

Як вибрати вологий корм для кошенят 6-12 місяців

Після досягнення вихованцем півроку деякі власники вирішують його стерилізувати/каструвати. Лінійка Kitten Sterilised Gravy розроблена з урахуванням змін, що відбуваються в організмі стерилізованих тварин. Після операції змінюється гормональний фон, зменшується кількість енергії, що витрачається. Проте може зростати апетит. Вологий раціон для стерилізованих кошенят допомагає підтримувати оптимальну вагу. При цьому баланс білків, мінералів та вуглеводів залишається на оптимальному рівні для забезпечення зростання та розвитку вихованця.

Домашніх улюбленців віком від 12 місяців варто поступово переводити на корм для дорослих котів.

Добова потреба в енергії у кошеняти

Чим менша тварина, тим більше енергії їй необхідно для зростання, підтримки температури тіла і, зрештою, для освоєння навколишнього світу. Цю енергію кошеня може отримувати лише через їжу.

Готовий промисловий раціон, підібраний за віком та особливостями організму вихованця, повністю задовольняє вищезазначену потребу. Але важливо дотримуватись рекомендацій виробника, зокрема тих, що стосуються добової норми корму.

Як скласти режим годування

Існує кілька режимів, які найбільш підходять кошенятам:







вільний доступ. Їжа досипається в миску протягом дня й залишається у вільному доступі. Але слід уважно стежити, щоб при цьому не перевищувалася добова норма.

частинами. Денна порція ділиться на кілька разів, тварину годують у встановлені години. На упаковках кормів Роял Канін є інформація, скільки корму давати кошеняті, тому ви легко зможете контролювати добове споживання їжі вашим вихованцем.

комбінований. Оптимальний варіант, якщо ви йдете на роботу вранці й повертаєтеся пізно увечері. Вологий корм кладуть у миску у певний час, наприклад, перед виходом з дому та після повернення, щоб він довго не лежав у мисці й не псувався. Сухий корм може залишатися у вільному доступі цілий день. Скільки вологого корму давати кошеняті у такому разі? Розділіть добову норму на два-три прийоми. Пам'ятайте, що вологий корм не повинен лежати в мисці більше 1-2 годин.

Чи можна годувати кошеня лише вологим кормом? Так, при виборі повністю збалансованого корму, такого як Роял Канін, Ви можете годувати вихованця лише вологим кормом. Однак варто пам'ятати, що сухий корм допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини та уповільнювати утворення зубного каменю. Тому при годуванні тільки вологим кормом варто чистити зуби частіше.

Скільки вологого корму давати на день

Порція корму розраховується залежно від віку вихованця на кожній пачці. Але, приблизна кількість корму буде така:

Якщо кошеняті 4-8 тижнів — зазвичай трохи більше 195 р.

З двох місяців — 2-2,5 павучів (1х85 г).

З чотирьох місяців — 2,5-3,5 павуч.

З шести місяців — від 3 павучів.

Виходячи з чого вибирати вологий корм

Ось кілька підказок, які можуть стати вам у нагоді при виборі раціону для вихованця:







На упаковці має бути зазначено, що це «повнораціонний» продукт. В іншому випадку ви можете купити не збалансовану їжу, а додаткові ласощі для кошеняти.

Вік, вага, стан здоров'я. Наприклад, при різних проблемах та захворюваннях, а також кастрованим кошенятам краще підбирати спеціально адаптований раціон.

Смакові вподобання. Що більше подобається вашому улюбленцю, те й купуйте. Хтось більше любить паштет, а хтось окремо шматочки та соус.

Чи нормально, якщо кошеня не їсть вологий корм? Зазвичай кішки перебірливі в їжі. Вони не торкнуться миски, якщо їм не подобається запах або текстура вмісту. І навпаки, вихованець вживатиме звичну їжу протягом багатьох років, якщо вона задовольняє його смакові уподобання.

Зверніть увагу: коти не завжди підходять до миски відразу, деякі особини люблять почекати, довго обнюхуючи корм. Це відбувається інстинктивно, оскільки коти досить чутливі до аромату їжі.