Кішки породи «британська короткошерста» завжди на піку популярності. Велюрова вовна та величезні янтарні очі підкуповують з першого погляду. До того ж, ці тварини славляться харизматичним, але водночас доброзичливим характером. Щоб виростити здорового, міцного та красивого вихованця, потрібно дотримуватися одного з головних правил — збалансоване харчування. Як годувати британське кошеня протягом першого року життя, які продукти не рекомендовані та який корм вибрати?

Особливості породи

Британський короткошерстий кіт має міцну статуру, широку грудну клітину та кістяк. Характер стриманий, як і належить справжньому англійцеві. При більш тісному знайомстві такий вихованець може погратися з вами та навіть дозволить себе приголубити, але завжди триматиметься на певній відстані. Також йому необхідно хоч трохи власного простору для усамітнення.



З іншими тваринами британець взаємодіє чудово, легко може ужитися з собакою. Не агресивний, терплячий, добрий компаньйон затятому холостякові та вірний друг сім'ї, де є діти. Як і всі вихованці, потребує уваги та постійного догляду. Особливості породи, які важливо враховувати:

через малорухливий спосіб життя або незбалансований раціон британський кіт схильний швидко набирати вагу. Тому потрібно з дитинства привчати його до ігор та активного проведення часу.

часто за відсутності належного догляду на зубах утворюється зубний камінь, у результаті виникають захворювання ротової порожнини, з'являється неприємний запах з рота. Для підтримки здоров'я зубів важливе регулярне чищення. Сухий корм також може допомогти у підтримці гігієни ротової порожнини.

захворювання серця (ДКМП). Це генетично успадковане захворювання, яке іноді зустрічається у представників породи.

плюшева шерсть британців із густим підшерстком теж потребує постійного догляду — її потрібно часто вичісувати, а при нестачі вітамінів та інших поживних речовин вона швидко втрачає красу та блиск.

Як харчування позначається на організмі

Перший рік життя — період, коли закладаються основи подальшого здоров'я вашого вихованця. Цей час заведено поділяти на дві фази. Протягом першої відбувається інтенсивне зростання, активно розвивається імунна, нервова, травна системи. На другу припадає набір м'язової маси, статеве дозрівання та завершення фізіологічного дорослішання тварини.

На кожному етапі вашому улюбленцеві необхідне якісне та збалансоване харчування, нестача вітамінів та мікроелементів може обернутися проблемами зі здоров'ям та погіршенням зовнішнього вигляду. У кормах Роял Канін враховані всі потреби організму кошеня на кожному етапі зростання, їхня формула містить:



пребіотики (ФОС) — підтримка роботи травної системи, баланс мікрофлори кишечника;

ЕПК та ДГК — підтримка серцево-судинної системи, суглобів;

кальцій — бере участь у мінералізації кістяка, необхідний для кісткової тканини, зубів та пазурів;

а також інші необхідні поживні речовини для гармонійного росту та розвитку кошеняти.



Мінеральні речовини необхідні для багатьох процесів в організмі. Вони важливі для імунної системи, для росту густої та блискучої вовни, для нормального травлення тощо

Харчування «зі столу» людини не може повною мірою заповнити запас необхідних речовин в організмі тварини. Неправильний баланс мінералів може провокувати розвиток сечокам'яної хвороби, а сирі продукти (риба, м'ясо) можуть бути джерелами паразитів або інфекцій.

Чим годувати кошенят британської короткошерстої до 1 місяця

У перші три-чотири тижні життя харчування всіх кошенят однаково незалежне від породи — грудне молоко кішки-матері й нічого, крім нього. Таке молоко містить все необхідне для життя: лактозу, жири, білки, рідину. Козяче або коров'яче молоко давати новонародженим тваринам не варто, воно здатне викликати розлад травлення, а також значно відрізняється за складом від молока кішки.



Якщо кошеня з якихось причин не отримує грудне котяче молоко, замінити його оптимальніше розробленою для цього сухою сумішшю. Наприклад, Royal Canin Babycat Milk. У суміші дотримано пропорції поживних речовин, зокрема білків, жирів, лактози та докозагексаєнової кислоти. А також враховано особливість системи травлення кошенят, тому у складі відсутній крохмаль.

Харчування кошенят британської породи у 1-2 місяці

Чим годувати півторамісячне кошеня-британця? З четвертого тижня до раціону можна вводити більш щільний за консистенцією корм або консерви для кошенят. У лінійці Роял Канін представлений варіант, здатний спростити життя власникові, — мус Mother & Babycat Ultra Soft Mousse. Текстура мусу однорідна та ніжна.



Також у лінійці кормів Роял Канін є аналогічний сухий корм Mother&Babycat, котрий можна розмочувати до консистенції кашки. Поступово, приблизно у віці 6-8 тижнів, розмочувати корм можна все менше. Це полегшує перехід на тверде харчування.

Чим годувати кошенят британської породи у 3-6 місяців

Зазвичай у віці 2,4-3 місяців кошеня забирають із розплідника та перевозять у новий дім. Новий власник деякий час повинен годувати кошеня тим самим кормом, котрий воно отримувало на колишньому місці проживання. Поступово харчування змінюється відповідно до віку та потреб тварини.



З чотирьох місяців можна переходити на раціон Royal Canin British Shorthair Kitten. Цей раціон розроблений спеціально для кошенят британської короткошерстої породи віком від 4 до 12 місяців. Особливості корму:

Форма крокет (півмісяць) розроблена спеціально для щелеп кошенят британської короткошерстої породи.

Адаптована кількість білків, вуглеводів, мінералів та вітамінів підтримують гармонійне зростання м'язової та кісткової тканин.

Здорове травлення та оптимальну консистенцію фекалій допомагають підтримувати пребіотики та легкозасвоюваний білок.

Комплекс антиоксидантів підтримує імунну систему у період її активного розвитку протягом усіх етапів зростання.

Чим годувати кошенят у віці 6-10 місяців

У віці 6-7 місяців кошенят часто стерилізують. Якщо ваш вихованець вже стерилізований, до раціону можна ввести сухий повнораціонний корм Kitten Sterilised, розроблений для стерилізованих кошенят віком від 6 до 12 місяців. Він допомагає обмежити набір зайвої ваги, не зменшуючи споживання білка, фосфору та кальцію для нормального зростання. У цій лінійці представлений вологий корм для стерилізованих кошенят у формі шматочків у соусі Kitten Sterilised Gravy.



Якщо ваш вихованець не стерилізований, можна продовжити харчування раціоном для британської короткошерстої породи Royal Canin British Shorthair Kitten з дотриманням денної норми, що рекомендується виробником.

Харчування від 10 місяців до 1 року

Продовжуйте давати раніше обраний раціон з лінійки Kitten Royal Canin, розроблений для кошенят до 12 місяців. Крім зазначених вище, можна спробувати вологий корм Kitten Gravy, Kitten Loaf (паштет) та/або Kitten Jelly (шматочки в желе). Також серед сухих кормів підійде сухий повнораціонный корм для кошенят всіх порід віком від 4 до 12 місяців Kitten.



З 12 місяців можна перейти на лінійку British Shorthair Adult, в якій є сухий та вологий раціон. Вона охоплює основні потреби британського короткошерстого кота, пов'язані зі здоров'ям серця, суглобів, сечовидільної системи, а також із тонусом м'язів.

Що має містити раціон

Повнораціонні корми Роял Канін містять все необхідне для гармонійного розвитку вашого вихованця. Якщо ви даєте домашню їжу, переконайтеся, що знаєте, як грамотно збалансувати раціон тварини.



Чи можна давати молоко британським кошеням? Допускається лише материнське молоко або спеціальна молочна суміш до певного віку.





Чим не можна годувати кошенят британської породи

Згідно з інформацією ASPCA, Американського товариства щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами, кішкам будь-якого віку та будь-якої породи, зокрема, британським короткошерстим, не рекомендовано давати такі продукти:



алкогольні напої та харчові продукти, що містять алкоголь. Можуть викликати блювання, діарею, порушення координації, пригнічення центральної нервової системи, утруднене дихання, тремор, аномальну кислотність крові та навіть смерть.

шоколад та кава. Вони містять теобромін і кофеїн, що можуть викликати блювання та діарею, утруднене дихання, надмірну спрагу та сечовипускання, гіперактивність, порушення серцевого ритму, тремор, судоми.

цитрусові. У великих кількостях лимонна кислота здатна викликати пригнічення центральної нервової системи, у невеликих — розлад шлунка.

цибуля та часник. Подразнення шлунково-кишкового тракту, ймовірність розвитку анемії.

кістки. Тварина може подавитися, розгризаючи кістки, або отримати серйозну травму травного тракту гострими осколками.



Якщо ви підозрюєте, що ваш вихованець з'їв якийсь із цих продуктів, терміново зв'яжіться з ветеринарним лікарем.

Як вибрати корм для кошеняти

Британці можуть бути перебірливими у їжі. Підібраний корм має бути добре збалансованим та поживним. Він повинен містити поживні речовини у необхідних кількостях та пропорціях.



Яким кормом годувати британське кошеня? Раціони Роял Канін Брітіш Шортхейр відповідають високим вимогам породи. Це повнораціонне харчування для підтримки здоров'я та активності кошеня всіх етапах життя.

Скільки корму давати на день

Нижче наведена приблизна схема харчування кошеняти на прикладі раціонів Royal Canin Mother&Babycat, (сухий та вологий корм), British Shorthair Kitten (сухий корм) у комбінації з паучами для кошенят Royal Canin Kitten.



2-3 місяці (вага тварини — 1-2 кг) — 22-15 г сухого корму Royal Canin Mother&Babycat, + ½-1 банки Royal Canin Mother & Babycat Ultra Soft Mousse.

4-6 місяців (вага тварини — 1,8-3,9 кг) — 34-56 г крокет + 1 пауч Royal Canin Kitten.

7-9 місяців (вага тварини — 2,4-5 кг) — 32-46 г крокет + 1 пауч Royal Canin Kitten.

10-12 місяців (вага тварини — 2,9-5 кг) — 23-37 г крокет + 1 пауч Royal Canin Kitten.



З 12 місяців слід перейти на раціон для дорослих котів Едалт. Добова порція корму розраховується, виходячи із ваги тварини.