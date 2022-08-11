Догляд за домашнім вихованцем охоплює всі аспекти його життя. Тому не нехтуйте таким моментом, як регулярна стрижка та огляд кігтьової пластини. Ми розповімо, з якого віку можна стригти кігті кошеняті та як правильно проводити процедуру.





Як доглядати за кігтями кошеняти

Доглядати за своїми кігтиками кішки починають з першого місяця життя. Щоб заточити їх, тварина згризає кінчик кігтя, а також періодично точить об тверді та шорсткі поверхні — меблі, килим. Крім цього, таким чином коти позначають свою територію. На внутрішній стороні лап розташовані залози, що під час дряпання поверхні виділяють ароматний секрет. У кожного кота секрет має свій запах.





Коли у кошенят з'являються кігті

У кішок в перші пару тижнів життя кігті дуже м'які та тонкі. Але вже за 1,5-2 місяці вони стають більш щільними, гострими й відростають настільки, що можуть подряпати. У 4 місяці вони грубіють ще більше, а в 6 місяців пластина формується повністю.

Коли починати стригти кігті кошеняті? Ветеринарні лікарі рекомендують починати проводити ці процедури не раніше, ніж з 15-того тижня життя. У цей період кіготь досить щільний, він не розтріскуватиметься під час підстригання. Також саме в ранньому віці тварини швидше звикають до гігієнічного догляду.





Як стригти кігті кошеняті

Стрижка не викличе труднощів ані у вас, ані у вашого улюбленця, якщо проводити її завжди акуратно. Важливо не злякати та не заподіяти біль тварині під час першої процедури, щоб у неї склалося позитивне ставлення до стрижки в подальшому.





Як підготуватися до процедури

Приступати до стрижки кігтів варто тільки після того як тварина буде морально підготовлена, за рахунок чого зазнає мінімального стресу від нової для неї маніпуляції. Рекомендується почати підготовку за 2-3 дня до процедури.

Як обрізати кігті кошеняті в домашніх умовах:

Виберіть момент, коли ваш вихованець розслаблений і спокійний. Покладіть кота до себе на руки, по черзі помацайте всі лапи, трохи помасажуйте та погладьте кожну з них. Зафіксуйте тварину в зручній для неї позі, покажіть кігтерізку, дайте її понюхати та помацати лапою. Якщо кошеня почне нервувати, спробуйте чимось відволікти. Постарайтеся зрозуміти, наскільки готовий ваш вихованець до процедури, спокійний він чи напружений. Не встановлюйте для себе часові рамки, в які ви будете намагатися укластися при маніпуляції. Рекомендується виділити для стрижки досить часу й робити невеликі перерви, якщо тварина втомилася: Заздалегідь підготуйте інструменти та все необхідне: кігтерізку, кровоспинний засіб та антисептик. Обробляйте ранки в разі їх появи ватяними дисками або тампонами. Протріть руки та інструменти антисептиком. Лапи кота обробляти не потрібно. Помийте їх у чистій воді в тому випадку, якщо вони брудні. Візьміть вихованця на руки та покладіть у зручну для нього позу. Наприклад, спиною до себе або на спину. Акуратно, але надійно зафіксуйте одну лапу в руці. Натисніть на неї по центру, щоб втягнуті кігті висунулися повністю. Зробіть зріз кігтерізкою на 2 мм вище живої частини кігтя (м'які тканини та кровоносні судини). На світлих пазурах живу частину видно дуже добре, а ось з темними потрібно бути обережніше. У кінці стрижки похваліть кота, погладивши його по голові або пригостивши ласощами.

Тільки звиклі до таких маніпуляцій коти терпляче чекатимуть, поки ви відріже всі кігті. Тому будьте готові, що ви зможете зрізати всі кігті далеко не з першого разу.





Які потрібні інструменти

У зоомагазинах продаються спеціальні ножиці або кусачки для підрізування. Їхні леза повинні бути гострими, середньої довжини. Також зверніть увагу і на свій комфорт — зручну форму та гумове покриття ручок бажані.

Якщо ви не до кінця впевнені, як правильно обрізати кошеняті кігті, зверніться до ветеринарного лікаря.





Як привчити кошеня до дряпки

Купити, принести та поставити когтеточку в квартирі — це тільки півсправи. Крім цього вам потрібно познайомити свого улюбленця з цією річчю:

Візьміть улюблені ласощі кота, підійдіть до дряпки та підкличте тварину. Зачепіть одну лапку кігтями за поверхню дряпки та проведіть згори-вниз або вліво-вправо. Після цього почастуйте вихованця ласощами. Використовуйте привабливі для котів запахи котячої м'яти або спеціальні спреї. Прослідкуйте за кошеням, де воно найчастіше любить точити кігті. У цьому місці й повинна стояти дряпка. Будьте готові приділити трохи часу на те, щоб привчити кота до дряпки. Ви витратите приблизно 5 хвилин на одну вправу.

Якщо кошеня зацікавилося процесом, повторіть вправу. Коли воно почне точити кігтики самостійно, хваліть його й давайте частування. На те, щоб привчити тварину точити кігті в призначеному місці, зазвичай потрібен тиждень.



