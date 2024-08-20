Кімнатні коти проти вуличних: чи варто випускати кошеня на вулицю?
Зважуючи, чи варто випускати кошеня або кота на вулицю, власник домашнього улюбленця приймає важливе рішення. Потрібно подумати не тільки про переваги перебування котів на відкритому просторі, але й про те, як убезпечити улюбленця на вулиці. Провівши певну підготовку та дослідження, ви можете мінімізувати ризики для вашого улюбленця — і стрес для вас, його власника, — якщо вирішите познайомити свого кота з навколишнім світом.
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Якого віку кошенята можуть виходити на вулицю?
Хай там як, кошеняті не можна виходити на вулицю раніше, ніж через тиждень після первинної вакцинації, тобто приблизно до віку 13–14 тижнів. Якщо котик вийде на вулицю раніше, він ризикує підхопити такі захворювання, як котячий грип. В ідеалі ваше кошеня має бути трохи дорослішим, близько шести місяців, і обов'язково стерилізованим, коли воно наважиться на самостійні прогулянки. Молодші кошенята можуть виходити на вулицю в супроводі власника.
Які переваги випускання кота на вулицю?
Для кота, безумовно, буде корисно мати можливість гуляти, грати та застосовувати свої природні інстинкти так само, як і в дикій природі. На вулиці ваш кіт неодмінно матиме багато фізичних вправ і не буде нудьгувати завдяки розумовій стимуляції. Він також зможе дряпати дерева та паркани, підтримуючи кігті та м'язи в хорошому стані.
Які найбільші ризики для вуличних котів?
«Чи безпечно випускати кота на вулицю?» — питання, яке більшість власників-початківців ставлять собі на ранніх етапах спільного життя з новим котиком. Наступне — «як випустити кота на вулицю, щоб він не втік?». Перелік ризиків, з якими стикаються вуличні коти, безумовно, лякає: хвороби, паразити, бійки з іншими котами, травми, отруєння, автомобілі... на додачу кіт може просто загубитися, або його навіть можуть украсти.
Домашні коти також стикаються з деякими ризиками, зокрема з ожирінням і проблемами зі здоров'ям, які можуть виникнути через недостатню активність. Але справедливо буде сказати, що ризики для котів, які живуть на вулиці, більші за ризики, з якими стикаються їхні домашні побратими.
Як познайомити кота з навколишнім світом
Випускати кота на вулицю чи ні — це рішення можете прийняти лише ви, і зробити це допоможе розуміння того, як убезпечити улюбленця під час перебування на вулиці або принаймні зменшити ризики. Зробивши вибір, починайте підготовку до першого виходу кота на вулицю заздалегідь.
Перед першою прогулянкою вашого кота, подумайте про наступне:
Соціалізація
Звикання кошеняти до людей та інших тварин з раннього віку додасть йому впевненості в зовнішньому світі.
Навчання
Почніть навчати кота впізнавати своє ім'я та відгукуватися на нього, перш ніж випускати його на вулицю.
Мікрочіпування
Якщо ваш кіт загубиться, будь-який ветеринар зможе відсканувати мікрочип та ідентифікувати його й повернути вашого кота додому.
Кастрація або стерилізація
Стерилізація домашнього улюбленця — хороша ідея з багатьох причин, у першу чергу користь для здоров'я кошеняти. Вона також необхідна, якщо ви випускаєте його на вулицю, щоб усунути ризик появи небажаного приплоду кошенят. Загалом, відомо, що стерилізовані коти тримаються ближче до дому, ніж нестерилізовані.
Обладнання
Купіть швидкознімний нашийник, який автоматично відкриється, якщо кіт зачепиться за гілку або паркан. Додавання маленького дзвіночка зменшить ризик того, що через природний мисливський інстинкт ваш кіт завдасть шкоди місцевій популяції птахів.
Профілактика захворювань
Переконайтеся, що вашому котику зроблені всі потрібні щеплення, а також проведіть обробку від кліщів, бліх та глистів.
Перевірка саду
Зробити безпечним увесь район навряд чи можливо, але ви можете мінімізувати ризики у власному помешканні. Переконайтеся, що у зовнішньому просторі, до якого має доступ ваш кіт, немає отруйних рослин, таких як лілії, хризантеми, тюльпани, цибулини нарцисів і плющ. Перевірте, чи немає інших небезпек: чи зберігаються в сараї гострі інструменти або токсичні хімікати? Чи є вузькі місця, де кіт може застрягти?
Оцінка ширшого середовища
Подумайте, як убезпечити свого кота на вулиці. Якщо ви живете поруч із дорогою, переконайтеся, що ваш сад надійно огороджений.
Ваші власні звички
Якщо ви часто буваєте вдома, ви можете залишити відчиненими двері або вікно, щоб ваш кіт міг заходити й виходити, але якщо ви здебільшого не вдома, встановлення на дверях котячих дверцят дасть вашому другові більше свободи.
Нічні ризики
«Чи варто випускати свого кота на ніч?» — це питання теж часто задають собі власники домашніх тварин. Немає правильної чи неправильної відповіді, але майте на увазі, що нічні прогулянки несуть більший ризик — від машин, нападів інших кішок і хижаків, таких як собаки, лисиці або єноти. Якщо ви все-таки вирішите випустити кота на вулицю вночі, світловідбиваючий нашийник допоможе убезпечити його, бо він буде більш помітним в темряві.
Захищений відкритий простір
Якщо ви хочете випустити кота на вулицю, але переймаєтеся через ризики, можна облаштувати у вашому саду (звісно, якщо там є вільне місце) безпечну криту ділянку — «катіо», або ж котяче патіо, яке кіт зможе досліджувати.
Великий день: як познайомити кота з навколишнім світом
Виберіть спокійний день
Якщо ваш сусід влаштував вечірку, або проводить шумні будівельні роботи, відкладіть перший вихід вашого кота у великий світ на більш спокійний день.
Використовуйте внутрішній годинник свого кошеняти
Плануйте ранні прогулянки кошеняти безпосередньо перед годуванням, щоб у разі потреби, побрязкавши мискою з кормом, ви могли заманити його назад у будинок. Але не починайте годувати кота на вулиці: коли ви захочете, щоб він повернувся, вам допоможе приманка у вигляді миски з кормом.
Забезпечте нагляд на перших порах
Перші виходи на вулицю не повинні тривати занадто довго. Залиште двері відчиненими, і, виходячи на вулицю, дозвольте вашому коту вирішити, чи хоче він піти за вами. Важливіше не привчати кота виходити на вулицю, а переконатися, що йому комфортно повертатися назад. Щойно ви переконаєтеся, що він справляється, можете почати залишати кота на вулиці, спочатку на короткі проміжки часу.
Будьте обережні, але довіряйте своєму коту
Вперше випускаючи улюбленця на вулицю, ви можете нервувати, але якщо ви вже прийняли рішення і вжили всіх необхідних заходів обережності, постарайтеся розслабитися й порадіти тому, що ваш кіт насолоджуватиметься свіжим повітрям і зеленню.
Нова територія: випускаємо кота на вулицю вперше після переїзду
Переїзд може викликати стрес навіть у людей, не кажучи вже про котів. Після переїзду краще потримати улюбленця вдома кілька тижнів, поки він акліматизується в новому будинку, а потім дозволити йому досліджувати територію на свіжому повітрі. Спочатку самостійно перевірте зовнішнє оточення: чи надійно огороджений сад і чи немає в ньому небезпек? Чи є поблизу ризики, про які слід знати — наприклад, автомобільні дороги зі жвавим рухом?
Обережність і терплячість важливі, якщо ви вперше випускаєте домашнього кота на вулицю. Запасіться терпінням, перш ніж випустити домашнього котика на вулицю. По-перше, дайте тварині звикнути до нової домівки та оговтатися від стресу, викликаного переїздом. Перед тим, як уперше випустити кота, якого нещодавно завели, на вулицю, слід потримати його в приміщенні принаймні два-три тижні.
Домашні коти проти вуличних: плюси і мінуси
Як відповідальний власник кота, ви, звісно ж, хочете найкращого для свого улюбленця в усіх аспектах: ментальне здоров'я, правильне харчування, та оптимальна фізична форма. Зовнішній світ надає багато можливостей для гри та стимуляції роботи мозку. Вуличні коти, безумовно, живуть своїм найкращим життям, ганяючись за хрустким листям, накидаючись на мух або дряпаючи кігтями кору дерев.
Але є й недолік: дослідження показують, що тривалість життя вуличних котів порівняно з кімнатними значно нижча. Домашні коти можуть не бувати на свіжому повітрі, але бути здоровішими, ніж вуличні, оскільки вони захищені від ризиків, таких як автомобілі, бійки з іншими тваринами, хвороби та отруйні рослини.
Це не означає, що кота взагалі не слід випускати на вулицю: вам, як власнику, вирішувати, чи безпечно випускати свого улюбленця на вулицю, і чи переважає користь від перебування на природі над неминучими ризиками.
Домашні коти можуть добре почуватися у відповідному, повному цікавинок середовищі. Ці поради допоможуть вам забезпечити улюбленцю когнітивну та фізичну активність.
- Точка спостереження. Коти цінують високе місце, з якого можна спостерігати за навколишнім середовищем
- Схованка. Котяче дерево з отворами або звичайна стара картонна коробка
- Багато іграшок. Пір'я або пінопластові кульки
- Регулярні ігри. Грати разом завжди весело
- Дряпалки. Важливі для підтримки кігтів і м'язів вашого кота в хорошій формі
Якщо ви вирішили випустити кошеня на вулицю, правильна підготовка допоможе вашому улюбленцю отримати користь від прогулянок, а ви будете почуватися спокійно, знаючи, що зробили все можливе, щоб убезпечити його.
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