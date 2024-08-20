Кімнатні коти проти вуличних: чи варто випускати кошеня на вулицю?

«Чи безпечно випускати кота на вулицю?» — питання, яке більшість власників-початківців ставлять собі на ранніх етапах спільного життя з новим котиком. Наступне — «як випустити кота на вулицю, щоб він не втік?». Перелік ризиків, з якими стикаються вуличні коти, безумовно, лякає: хвороби, паразити, бійки з іншими котами, травми, отруєння, автомобілі... на додачу кіт може просто загубитися, або його навіть можуть украсти.

Домашні коти також стикаються з деякими ризиками, зокрема з ожирінням і проблемами зі здоров'ям, які можуть виникнути через недостатню активність. Але справедливо буде сказати, що ризики для котів, які живуть на вулиці, більші за ризики, з якими стикаються їхні домашні побратими.