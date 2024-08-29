Поговорімо про бульдогів
Дружелюбних, добродушних бульдогів люблять у всьому світі. Перед їхнім чарівним неправильним прикусом, пухкими обвислими щоками й незграбним тілом не можна встояти. Бульдог може важити до 25 кілограмів, але через його перехват завжди здаватиметься, що більше. Бульдога часто використовують у рекламі та як університетський талісман через крутий зовнішній вигляд, але насправді він м’якотілий. Бовтатися вдома чи будь-де разом із власником йому цілком підходить.
Офіційна назва: Бульдог
Інші назви: Англійський бульдог, староанглійський бульдог, британський бульдог
Походження: Велика Британія
Схильність до слиновиділення5 out of 5
Потреба в грумінгу3 out of 5
Схильність до слиновиділення3 out of 5
Схильність до гавкання4 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*1 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами5 out of 5
Здатність переносити спеку1 out of 5
Здатність переносити холод1 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі4 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|36 - 38 cm
|66 - 69 cm
|Вага
|Вага
|25 - 30 kg
|23 - 25 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 12 місяців
|1–7 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 7 до 10 років
|Від 10 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з породою бульдог
Усе, що слід знати про породу
У бульдога дуже багато привабливих якостей. Шляхетний, слухняний і найкращий друг на все життя – лише деякі з них. Це дуже відданий сімейний собака, якому легко догодити найпростішим жестом, і він любить догоджати у відповідь. Попри уявлення деяких людей, бульдог анітрохи не лінивий; його масивна статура є результатом розведення та використання як мисливського собаки. І він відчуває впевненість у тілі.
Їхня шерсть також була завжди популярною. Вона гладка й коротка, класичного бежево-білого кольору з білими або чорними плямами, іноді з тигровими вкрапленнями. І, барабанний дріб… бульдог дуже мало линяє.
Бульдоги виглядають такими небезпечними, але насправді вони дуже милі собаки-компаньйони. Єдине, що може їх засмутити: прочуханка. Вони навіть можуть ігнорувати вас деякий час, якщо вважають її невиправданою.
Бульдоги сміливі, іноді трохи занадто, оскільки вони мають схильність до домінування над іншими собаками. Хвилюватися не варто: це просто дух суперництва. Бульдоги поводяться дуже дружньо з усіма, хто поруч, і задовольняються кількома короткими прогулянками щодня. Зауваження щодо фізичних навантажень: тіло бульдога не підходить для тривалих подорожей і плавання. Їхня кремезна статура не триматиметься на плаву й не призначена для походів на далекі відстані.
Найбільша проблема зі здоров’ям у бульдогів пов’язана з правильним диханням через плоску будову морди та ніздрів. Бульдоги – брахіцефали, через їхні короткі морди та носи, а також короткі дихальні шляхи вони погано переносять зависокі чи занизькі температури. Можуть виникнути проблеми із серцем, як-от аритмія. Регулярно відвідуйте ветеринарного лікаря й купуйте бульдога у відповідального фахівця з розведення тварин.
2 факти про бульдогів
1. Чарівна морда, яке вимагає догляду
Щоки бульдогів або складки шкіри навколо обличчя дуже чарівні, але їх потрібно часто протирати, щоб у них не затримувалася волога й навіть їжа. Для протирання використовуйте чисту суху тканину.
2. Коли розмір може мати значення
Бульдоги вельми важкі, і це слід враховувати, коли ви підіймаєте їх удома або завантажуєте в машину та вивантажуєте з неї. Їхнє міцне тіло може бути заважким для однієї людини. Уважно стежте за їхнім годуванням, щоб уникнути надмірного набору ваги.
Історична довідка про породу
Родовід бульдогів можна простежити до Англії XIII століття й нині незаконного цькування биків (звідси й слово «бик» у назві), коли їхні пращури – міцніші собаки з великими щелепами – використовувалися, щоб валити биків на землю. На щастя, в 1835 році Англія заборонила цю криваву розвагу.
Через давній зв’язок із британською культурою порода тепер вважається національним надбанням. У Сполучених Штатах порода стала талісманом деяких відомих установ через її, на перший погляд, грізну вдачу: Єльський університет зробив бульдога талісманом усіх спортивних команд, ласкаво назвавши його «Хендсом Ден», а Корпус морської піхоти США зробив цю породу своїм талісманом після Першої світової війни. Бульдог став таким, яким ми знаємо його сьогодні, справжнім компаньйоном із привітними манерами, завдяки фахівцям із розведення тварин.
У 1890 році був заснований Клуб бульдогів Америки, і останні сім років ця порода входить до п’ятірки найпопулярніших порід Американського клубу собаківництва.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики бульдогів
1.Вуха
2.Голова
3.Тіло
4.Шерсть
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих характеристик породи до загальної інформації про стан здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашого бульдога
Плоска морда може бути проблемою
Найпривабливіша риса бульдогів може бути найнебезпечнішою: вони схильні до респіраторних захворювань через брахіцефальний синдром, що характеризується сплощеною мордою та ніздрями. У спекотну чи холодну погоду або в результаті надто інтенсивного фізичного навантаження може спостерігатись утруднене дихання. Через сплощену морду анестезія під час операції також може викликати проблеми. Бульдоги добре почуваються в приміщенні з належною вентиляцією та кондиціюванням повітря.
Бульдоги люблять бігати. Але недалеко.
Незважаючи на своє дебеле тіло, бульдоги – це порода, яка любить тренування з аджиліті та отримує від них задоволення. Не думайте, що змагання – це прерогатива виключно довгоногих собак: бульдогам притаманний дух суперництва, і вони завжди готові до перевірки своїх навичок у будь-якому виді діяльності. Порода може швидко бігати, але не на великі відстані. Фізичні навантаження життєво важливі для будь-якого собаки, і особливо важливі для бульдогів, вага яких може досягати 25 кг, але їм однаково потрібно залишатись у формі.
Порода з ніжним серцем
Бульдоги можуть мати схильність до аритмії. Цей стан зустрічається рідко, але він може призвести до втрати свідомості, якщо не звертати на нього увагу. Бульдоги також схильні до тетради Фалло, уродженого пороку серця. Важливо регулярно відвідувати ветеринарного лікаря для виявлення можливих відхилень і вчасного лікування.
Здоровий раціон, здоровіший собака
Під час вибору корму для бульдога слід враховувати чимало факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. У собаки завжди має бути доступ до чистої свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Споживання калорій завжди потрібно адаптувати до кліматичних умов. Собака, який живе надворі взимку, потребує більше енергії. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят бульдога в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Їм потрібна енергія та поживні речовини для підтримки, а також росту й розвитку організму. До 12 місяців імунна система цуценят бульдога розвивається поступово. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих бульдогів: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Бульдоги – брахіцефали, що слід враховувати, вибираючи розмір і форму крокет, вона має легко захоплюватися, а також стимулювати розгризання. Концентрації інших поживних речовин, особливо вміст кальцію та фосфору, які підтримують кістки та суглоби цуценяти бульдога, мають бути ретельно підібраними. До 6 місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих бульдогів:
Забезпечення оптимальної засвоюваності за рахунок високоякісного білка та збалансованого вмісту харчових волокон для зменшення кишкового бродіння, яке може спричинити розлад травлення, метеоризм і неприємний запах випорожнення.
Підтримання здоров’я шкіри та зміцнення її захисної функції завдяки збагаченому вмісту жирних кислот (особливо ЕПК і ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
Підтримка здоров’я кісток і суглобів завдяки хондроїтину, глюкозаміну та ЕПК-ДГК.
Підтримання оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів. Для підтримки їхнього природного захисту рекомендуємо формулу, збагачену комплексом антиоксидантів і мананолігосахаридами.
У віці 7 років у бульдогів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримати життєву енергію собаки, а особливі поживні речовини, як-от хондроїтин і глюкозамін, допоможуть підтримати здоров’я кісток і суглобів. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому харчування для літніх бульдогів має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Вищий вміст вітамінів С і Е. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. До того ж у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті.
Більше поліненасичених жирних кислот (олія бораго, риб’ячий жир) для підтримки здорової шерсті. Ці жирні кислоти зазвичай утворюються в організмі собаки, але з віком цей фізіологічний процес може пригнічуватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми з зубами. Щоб ваші улюбленці могли й надалі повноцінно харчуватися, форма, розмір і щільність крокет мають відповідати будові щелеп собаки.
Догляд за бульдогом
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Для цієї породи найкраще підійдуть помірні фізичні навантаження. Будьте впевненими – вони дуже енергійні та люблять бігати, але не по 5 кілометрів. Собаки цієї породи не можуть долати великі відстані, тому що через сплощену, укорочену морду їм важко дихати. Жвавих нетривалих ігор буде достатньо, щоб виснажити їх. Не тренуйтеся в занадто спекотну або холодну погоду, оскільки це може бути небезпечно. Чомусь бульдоги люблять кататися на скейтборді, і в них це чудово виходить!
Власникам бульдогів пощастило: коротка шерсть цієї породи вимагає не більш ніж 10 хвилин розчісування м’якою щіткою кілька разів на тиждень. Бульдоги відомі своїми зморшками навколо морди та верхньої частини тіла, особливо навколо хвоста, проте там може затримуватися волога або навіть їжа. Протирайте складки вологою тканиною, а потім чистою сухою серветкою, щоб увібрати вологу. Уникайте області навколо очей. Бульдоги схильні до пододерматиту, запалення шкіри та лап. Тому їхні ноги також мають бути постійно чистими та сухими.
Слухняні, але стримані, бульдоги люблять людську компанію, але потребують м’якого підходу в питаннях дисципліни. Вони розумні, але часом можуть бути вразливими до дуже гострих доган. Задовольняйте їхнє бажання уваги, використовуючи похвалу та позитивне підкріплення.
Усе про бульдогів
Незважаючи на зовнішність небезпечного собаки, бульдог поводиться дружелюбно й незагрозливо. На щастя, їх використання в цькуванні биків було заборонено більш ніж 100 років тому. Зараз ця порода є чарівним компаньйоном.
Ця неймовірно добродушна порода цінується за дружню поведінку та оптимістичний характер і підходить як сім’ям, так і одинакам. Спокійний і ніжний бульдог має чудовий темперамент, що робить його чудовим собакою-компаньйоном. Єдине, що може викликати занепокоєння у власників, – це проблеми з диханням, які можуть виникати через сплощену морду собак. Рекомендуємо завжди купувати собаку у відповідального фахівця з розведення тварин.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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