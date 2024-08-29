Усе, що слід знати про породу



У бульдога дуже багато привабливих якостей. Шляхетний, слухняний і найкращий друг на все життя – лише деякі з них. Це дуже відданий сімейний собака, якому легко догодити найпростішим жестом, і він любить догоджати у відповідь. Попри уявлення деяких людей, бульдог анітрохи не лінивий; його масивна статура є результатом розведення та використання як мисливського собаки. І він відчуває впевненість у тілі.

Їхня шерсть також була завжди популярною. Вона гладка й коротка, класичного бежево-білого кольору з білими або чорними плямами, іноді з тигровими вкрапленнями. І, барабанний дріб… бульдог дуже мало линяє.

Бульдоги виглядають такими небезпечними, але насправді вони дуже милі собаки-компаньйони. Єдине, що може їх засмутити: прочуханка. Вони навіть можуть ігнорувати вас деякий час, якщо вважають її невиправданою.

Бульдоги сміливі, іноді трохи занадто, оскільки вони мають схильність до домінування над іншими собаками. Хвилюватися не варто: це просто дух суперництва. Бульдоги поводяться дуже дружньо з усіма, хто поруч, і задовольняються кількома короткими прогулянками щодня. Зауваження щодо фізичних навантажень: тіло бульдога не підходить для тривалих подорожей і плавання. Їхня кремезна статура не триматиметься на плаву й не призначена для походів на далекі відстані.

Найбільша проблема зі здоров’ям у бульдогів пов’язана з правильним диханням через плоску будову морди та ніздрів. Бульдоги – брахіцефали, через їхні короткі морди та носи, а також короткі дихальні шляхи вони погано переносять зависокі чи занизькі температури. Можуть виникнути проблеми із серцем, як-от аритмія. Регулярно відвідуйте ветеринарного лікаря й купуйте бульдога у відповідального фахівця з розведення тварин.