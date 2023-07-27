Bulldog Adult
Сухий корм для собак
Бульдог Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи англійський бульдог віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
12kg
Зменшення запаху фекалій
Раціон сприяє зменшенню ферментації в кишечнику, що може спричинити розлади травлення, метеоризм і неприємний запах фекалій.
Здоров’я шкіри
Раціон допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри загалом (ЕПК і ДГК).
Здоров’я кісток і суглобів
Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.
Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи брахіцефалів
Крокета, спеціально розроблена для полегшення захоплення її собакою породи англійський бульдог та для стимулювання його до розгризання.
Рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири, ізолят рослинних протеїнів*, гідролізат білків тваринного походження, дегідратовані протеїни свинини, буряковий жом, рослинна клітковина, мінеральні речовини, риб’ячий жир, соєва олія, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну),гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 30 000 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 48 мг; E2 (йод) - 4,8 мг; E4 (мiдь) - 15 мг; E5 (марганець) - 62 мг; E6 (цинк) - 141 мг; E8 (селен) - 0,1 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
|Вага собаки
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|18 кг
|223 г (2+7/8)
|258 г (3+3/8)
|294 г (3+7/8)
|20 кг
|242 г (3+1/8)
|280 г (3+5/8)
|318 г (4+1/8)
|22 кг
|259 г (3+3/8)
|300 г (3+7/8)
|341 г (4+4/8)
|24 кг
|277 г (3+5/8)
|321 г (4+1/8)
|364 г (4+6/8)
|26 кг
|294 г (3+7/8)
|340 г (4+3/8)
|387 г (5)
|28 кг
|311 г (4)
|360 г (4+6/8)
|409 г (5+3/8)
|30 кг
|327 г (4+2/8)
|379 г (4+7/8)
|431 г (5+5/8)
|мірний стакан 240 мл - 77 г