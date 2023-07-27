Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Bulldog Adult

Bulldog Adult

Сухий корм для собак

Бульдог Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи англійський бульдог віком від 12 місяців

Наявні розміри

12kg

Яка порція правильна?

Зменшення запаху фекалій

Раціон сприяє зменшенню ферментації в кишечнику, що може спричинити розлади травлення, метеоризм і неприємний запах фекалій.

Здоров’я шкіри

Раціон допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри загалом (ЕПК і ДГК).

Здоров’я кісток і суглобів

Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.

Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи брахіцефалів

Крокета, спеціально розроблена для полегшення захоплення її собакою породи англійський бульдог та для стимулювання його до розгризання.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р