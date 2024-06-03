Усе, що слід знати про породу



Дивлячись на їхню веселу та енергійну поведінку важко повірити, що золотистого ретривера спочатку було виведено як відточеного підрушничного собаку. Сьогодні вони більш відомі своїм відданим і вірним темпераментом, чарівним підстрибуючим кроком і чудовою золотистою шерстю. Золотистий ретривер також демонструє грайливу й щенячу сторону свого характеру навіть у дорослому віці.

Кажуть, що вони зберегли деякі якості з колишніх часів полювання. Відомі своїми високими спортивними та робочими здібностями, золотисті ретривери мають чудові здатності до відстежування. Тому їх часто використовують пошуково-рятувальні групи для пошуку зниклих людей. Водночас завдяки їхньому ласкавому темпераменту вони є ідеальними собаками-поводирями для сліпих людей або людей із вадами зору. З них також виходять хороші собаки-терапевти.

Проте вони точно не є сторожовими собаками. Вони, швидше за все, просто махнуть хвостом на зловмисника, і це все!

Але, можливо, найбільше золотисті ретривери відомі як улюблені хатні тварини. Після дресирування вони чудово спілкуються з дітьми та іншими тваринами, а також формують міцні зв’язки із сім’ями, у яких живуть, – і це взаємне почуття. Поряд із німецькими вівчарками та лабрадорами, золотистого ретривера часто називають однією з трьох найпопулярніших порід у світі.

Що стосується їхнього зовнішнього вигляду, золотистий ретривер має густу водостійку шерсть із щільним підшерстком. Вона може мати різне забарвлення – від блідо-золотого до глибокого бурштинового відтінків. Єдине залишається незмінним – вона дуже густа й призначена, щоб протистояти погодним умовам. Але це означає, що вона потребує багато грумінгу. Золотистим ретриверам також притаманна досить сильна линька.

Через своє мисливське минуле золотистий ретривер потребує досить високого рівня щоденних фізичних вправ, чи то прогулянка, чи то пробіжка, чи то біг за м’ячем. Ретривер за своєю назвою (з англійської «retrieve» означає «находити, повертати») і ретривер за своєю природою: їхнє найулюбленіше заняття – бігати за предметом і повертати його вам. Отже, якщо ви забезпечуватимете таке задоволення для свого золотистого ретривера, він буде вашим найкращим шанувальником.