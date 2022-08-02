Коли ваш собака постаріє, ви можете виявити, що він страждає на деякі типові захворювання, які виникають, коли життєво важливі органи й функції його організму починають працювати гірше. Ці захворювання, хоч і є проблемними, піддаються лікуванню, тому обов’язково проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем у разі появи перших ознак хвороби.

Катаракта та втрата зору в зрілих собак

Одним із захворювань, спільних для всіх порід і розмірів собак, є розвиток катаракти. Як і в людей, катаракта в собак розвивається тоді, коли клітини, які утворюють кришталик ока, з часом скупчуються та втрачають прозорість. Очі тварини набувають блакитнуватого відтінку та її зір починає погіршуватися.

У собак із діабетом катаракта розвивається швидше, оскільки це захворювання пов’язане з надлишком глюкози в крові. Діабет частіше зустрічається в собак, які страждають на ожиріння, тому для запобігання таким супутнім захворюванням, як катаракта, слід підтримувати оптимальну вагу собаки. Регулярні відвідування ветеринарного лікаря можуть допомогти вчасно діагностувати це захворювання; у 80 % випадків операція з видалення катаракти, проведена на початкових стадіях захворювання, проходить успішно.

Гіпотиреоз у зрілих собак

Це найпоширеніше гормональне захворювання в собак, яке виникає, коли функція щитовидної залози починає слабшати та стає недостатньою. Хоча причини гіпотиреозу не цілком зрозумілі, вони пов’язані з тим, що імунна система собаки «атакує» щитовидну залозу й пошкоджує її, або з лікуванням надмірної функції щитовидної залози.

Якщо ваш зрілий собака страждає на гіпотиреоз, він набирає вагу, хоча його дієта не змінюється. Тварина може відмовлятися від фізичної активності, водночас виявляючи слабкість і тривожність. Крім цього, змінюється стан шерсті, вона стає тьмяною та сухою, випадає, а шкіра стає потовщеною й жирною, іноді спостерігається свербіж.