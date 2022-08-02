Типові хвороби собак зрілого віку
Коли ваш собака постаріє, ви можете виявити, що він страждає на деякі типові захворювання, які виникають, коли життєво важливі органи й функції його організму починають працювати гірше. Ці захворювання, хоч і є проблемними, піддаються лікуванню, тому обов’язково проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем у разі появи перших ознак хвороби.
Катаракта та втрата зору в зрілих собак
Одним із захворювань, спільних для всіх порід і розмірів собак, є розвиток катаракти. Як і в людей, катаракта в собак розвивається тоді, коли клітини, які утворюють кришталик ока, з часом скупчуються та втрачають прозорість. Очі тварини набувають блакитнуватого відтінку та її зір починає погіршуватися.
У собак із діабетом катаракта розвивається швидше, оскільки це захворювання пов’язане з надлишком глюкози в крові. Діабет частіше зустрічається в собак, які страждають на ожиріння, тому для запобігання таким супутнім захворюванням, як катаракта, слід підтримувати оптимальну вагу собаки. Регулярні відвідування ветеринарного лікаря можуть допомогти вчасно діагностувати це захворювання; у 80 % випадків операція з видалення катаракти, проведена на початкових стадіях захворювання, проходить успішно.
Гіпотиреоз у зрілих собак
Це найпоширеніше гормональне захворювання в собак, яке виникає, коли функція щитовидної залози починає слабшати та стає недостатньою. Хоча причини гіпотиреозу не цілком зрозумілі, вони пов’язані з тим, що імунна система собаки «атакує» щитовидну залозу й пошкоджує її, або з лікуванням надмірної функції щитовидної залози.
Якщо ваш зрілий собака страждає на гіпотиреоз, він набирає вагу, хоча його дієта не змінюється. Тварина може відмовлятися від фізичної активності, водночас виявляючи слабкість і тривожність. Крім цього, змінюється стан шерсті, вона стає тьмяною та сухою, випадає, а шкіра стає потовщеною й жирною, іноді спостерігається свербіж.
Остеоартрит у зрілих собак
Остеоартрит є поширеною причиною кульгання в дорослих собак, що виникає внаслідок поступового погіршення стану хрящів, які вкривають суглоби. На жаль, це захворювання невиліковне через повільну регенерацію клітин у старих собак, проте лікування може полегшити біль і сповільнити прогресування хвороби.
Біль у суглобах або утруднені рухи іноді можуть бути просто ознакою старіння собаки. Однак, якщо ви помітили, що вашому собаці особливо важко рухатися, зверніться до ветеринарного лікаря, який допоможе вам полегшити стан вашого улюбленця.
Собаки з надмірною вагою частіше страждають від остеоартриту через додаткове навантаження на суглоби, тому контроль ваги собаки є хорошим запобіжним заходом. Крім того, подбайте про те, щоб їжа вашого улюбленця містила спеціальні поживні речовини, які підтримують здоров’я суглобів, зокрема жирні кислоти омега-3, що мають протизапальну дію, або індивідуальний комплекс поживних речовин із клінічною ефективністю (наприклад, куркумін, колаген і поліфеноли зеленого чаю), глюкозамін і хондроїтин.
Когнітивні дисфункції в зрілих собак
З віком поведінка собаки змінюється. Хоча деякі з цих змін можна віднести до ознак старіння, вони можуть також бути проявом когнітивної дисфункції, що за симптомами подібна до хвороби Альцгеймера в людей.
Стан кровоносних судин собаки з віком погіршується, унаслідок чого зменшується приплив крові й кисню до мозку. Це впливає на поведінку тварини, спричиняє дезорієнтацію, проблеми з упізнаванням, забудькуватість, порушення сну й навіть тривожність і ворожість.
Цей стан може викликати стрес у собаки, але ситуацію можна покращити. Регулярно здійснюйте із собакою короткі прогулянки, а також відновіть вправи з командами, яких ви навчали вашого улюбленця, коли він був цуценям. Підтримуйте щоденний режим, щоб зменшити стрес, і годуйте собаку їжею, багатою на антиоксиданти, оскільки вони можуть захистити клітини від пошкодження вільними радикалами.
Ці типові захворювання не повинні завдавати вашому зрілому собаці страждань. Якщо ви помітили ці симптоми, запишіться на прийом до ветеринарного лікаря, щоб забезпечити своєму улюбленцю необхідне лікування.
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