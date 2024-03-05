Гігієнічний догляд за собакою - один з обов'язків відповідального власника. Давайте з вами розберемося, як часто варто купати собаку і якої температури повинна бути вода. Також важливо знати, як підготуватися, як купати собаку, чи використовувати шампунь.

Коли треба мити собаку

Собак купають, як правило:

з метою гігієни, щоб прибрати з шерсті пил, бруд та інші речовини, які негативно впливають на здоров'я шкіри.

в лікувальних цілях, якщо у вихованця діагностовано дерматологічні захворювання, ветеринар призначить засіб і розповість, як правильно його застосовувати;

в естетичних цілях, щоб тварина добре виглядала на виставці.

Частота купань визначається індивідуально ветлікарем.

Як часто треба мити собаку

Існує міф, що собак не можна купати часто. На думку деяких власників вихованців надмірно часті купання можуть завдати шкоди здоров'ю шкіри та шерсті. Але потреба у водних процедурах визначається індивідуально, рекомендувати частоту купання можна на підставі даних про стан здоров'я, породи, рівня активності. Собаки, які проводять більшу частину часу на вулиці будуть частіше потребувати купання, ніж ті, які майже весь день проводять в квартирі.

Регулярне купання собаки корисно не тільки для нього, а й для здоров'я власника. Чисті собаки рідше стають причиною алергічних реакцій і проблем з дихальною системою у власника тварини. Шерсть собаки, як килим, затримує бруд, в якому містяться алергени, грибки і бактерії. Алергени - це білки, такі як лупа, пилові кліщі, цвіль, пилок, слина собаки і екскременти.

Ці алергени потрібно регулярно змивати, інакше вони так і залишаться на шерсті собаки. Чим довше вони будуть залишатися на шерсті, тим більше ризик виникнення свербежу у вашого собаки. Якщо хтось із членів сім'ї страждає від алергії, забруднена шерсть собаки буде посилювати дискомфорт до тих пір, поки алергени не будуть змиті.

Підготовка до купання

Спочатку варто підготувати собаку, місце і засоби для процедури. Також варто переконатися, що вода оптимальної температури.

Розчесати собаку

Перед купанням собак обов'язково потрібно розчісувати, особливо представників довгошерстих порід. Якщо собаку не розчесати, а відразу взятися за купання, вся шерсть може сильно заплутатися. Через те, що у собаки крім шерсті є ще і підшерсток, підійде тільки спеціальна щітка для розчісування, і точно не людський гребінець.

Дуже важливо ретельно розчесати собаку після миття, при цьому діяти потрібно акуратно - мокру шерсть набагато простіше травмувати. Саме для полегшення розчісування при митті і використовують бальзам для шерсті.

У процесі розчісування можна відразу ж підстригти собаці кігті, щоб поєднати всі процедури.

Щоб уникнути сплутування і утворення ковтунів, не забувайте розчісувати собаку хоча б двічі на тиждень.

Дуже акуратно треба діяти, розчісуючи шерсть в області очей, носа, а також інтимних зон. Це особливо чутливі місця, де грубі дотики гребінцем можуть заподіювати собаці біль і дискомфорт.

Температура води

Є загальні рекомендації, щодо того, в якій воді купати собаку. Купати свого вихованця потрібно в теплій воді, оптимальною температурою вважається температура близько 37 градусів за Цельсієм. Така температура підійде для більшості великих і середніх собак.

Чим мити собаку

Для миття вихованця не рекомендуємо використовувати людські шампуні, навіть дитячі. Засоби з сильним ароматом також протипоказані, собака буде намагатися усунути запах і спробує забруднитися знову. Кислотність шкіри у собак в нормі 5-7, а людський рівень Ph -4- 5,5, це враховується при виборі шампуню. Важливо подбати, щоб шампунь не дратував слизову оболонку очей.

Шампунь повинен бути підібраний індивідуально, з урахуванням особливостей породи, віку, довжини вовни. Краще довірити підбір засоба фахівцю - ветеринарному лікарю-дерматологу. Особливо ретельно підбирають засоби для собак з чутливою шкірою.

Як правильно мити собаку

Для новачка миття тварини буває пов'язано з труднощами. Але якщо діяти послідовно, все пройде добре.

Як правильно купати маленького собаку

Перед купанням потрібно забезпечити безпеку вихованця. Щоб лапи не ковзали по ванні, можна використовувати силіконовий килимок. Для мініатюрних собак підійде раковина. Важливо захистити вуха від води.

Спочатку шерсть потрібно намочити, потім розподілити шампунь, потерти і змити, також можна використовувати бальзам або кондиціонер.

Як правильно купати великого собаку

Душ або ванна для мийки собаки повинна відповідати розміру, також для безпеки знадобиться тонкий силіконовий килимок. Краще мити вихованця з помічником.

Намочити тварину, а потім спінити шампунь і розтерти по всій поверхні шерсті, після чого змити. Довгошерстих собак намилюють 2-3 рази, змивають, потім використовують бальзам.

Після прогулянки не обов'язково купати повністю собаку, можна тільки вимити лапи, при цьому не використовувати шампунь. Так як мити лапи великому собаці не просто, використовують губку або пристосування, а також шампунь.

Сушка

Після водних процедур шерсть сушать, використовуючи рушник і фен. Перш ніж купати собаку готують все, щоб було простіше після процедури сушити. Якщо вихованець боїться фена, вистачить і рушники.

Як купати собаку, який боїться води

Страх може спровокувати тварину на спробу втечі або агресію. Так як помити агресивного собаку важко, допоможуть наступні поради:

чим раніше почнеться привчання до водних процедур, тим менше ризик боязні;

варто привчати вихованця перебувати у ванній без води, щоб він відчував себе в безпеці;

під час водних процедур потрібно спокійно розмовляти, щоб зменшити стрес;

після купання можна дати ласощі;

альтернатива миттю - сухий шампунь.

Знаючи рекомендації і дотримуючись їх, власник забезпечить улюбленому собаці гігієнічний догляд. Головне все правильно підготувати!