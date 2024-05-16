Вирішуючи завести собаку, мабуть, кожен власник запитує: «У якому віці можна брати цуценя?». Відповідь залежить від того, наскільки ви зайняті на роботі, як часто буваєте вдома, чи готові більшу частину часу приділяти вихованню та догляду за твариною.

Деякі власники беруть місячне цуценя й повністю присвячують себе йому, інші чекають на момент, коли вихованець ще трохи підросте. То коли ж краще заводити собаку?

Ви, напевно, чули твердження, що цуценя потрібно відлучати від матері якомога раніше. Насправді це часто погане рішення: адже тварина вимагає поступового відлучення від матері й може бути ще не готовою до подібного, і надалі такий стрес може призвести до проблем із поведінкою.

Чи можна забрати цуценя в один місяць?

Коли цуценятам виповнюється 1 місяць, сука практично перестає їх годувати та вилизувати. Вони пробують нову їжу та із задоволенням досліджують навколишній світ. Все це створює відчуття, що цуценята самостійні та готові покинути дім. Але це лише видимість. Насправді тварини, яким виповнилося чотири тижні, ще дуже прив'язані до матері та місця свого проживання.

Так, сука більше не годує щенят, але вона продовжує їх навчати важливим навичок: охайності, послуху та іншим особливостям поведінки. Біля матері проходить один із найважливіших етапів у житті кожного собаки — первинна соціалізація.

Первинна соціалізація відбувається в середньому з третього по сьомий тиждень. У цей час цуценя вчиться гавкати, боротися, переймає пози та рухи своїх родичів. Що надалі допоможе йому в процесі адаптації в новому домі та навколишньому середовищі.

Також в 1 місяць у цуценяти ще немає первинної вакцинації, вкрай необхідної, щоб уберегти цуценя від низки серйозних вірусних та бактеріальних захворювань, з якими воно може зустрітися у навколишньому середовищі.

У якому віці краще брати цуценя?

Оптимальним часом для переїзду цуценяти у новий будинок вважається вік 2-3 місяці. До цього моменту у вихованця вже є початкові щеплення, він здатен споживати тверду їжу, не залежить від матері та отримав від неї необхідні знання.

Якщо з якихось причин Ви не можете взяти в дім улюбленця, якого вже обрали, переїзд можна відкласти до 4-5 місяців. Цуценята цього віку швидко навчаються, привчені до вигулу, здатні постояти за себе.

Літній людині можна взяти 4-5 місячного собаку. У цьому віці цуценя вже може знати базові команди, має налагоджений режим харчування та певний раціон, щеплене, з ним можна вирушати на прогулянки.

Збираючись взяти собаку, ретельно зважте плюси та мінуси, проаналізуйте, наскільки ви зайняті та скільки у вас вільного часу, порадьтеся із родиною. Не пропустіть жодного моменту, зокрема, свій вік, інтереси близьких людей, фінансові можливості. Також можна порадитися із заводчиком і при необхідності попросити його перетримати тварину до найбільш вдалої дати.