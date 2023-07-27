Здорове травлення

Babydog milk містить ретельно відібрані ультраперетравні протеїни, а також лактозу у такій кількості, що максимально відповідає вмісту її в молоці суки. Склад замінника молока відповідає особливостям травної системи цуценяти, оскільки цей продукт не містить крохмалю (у дуже маленьких цуценят не виробляється достатньо ферменту для розщеплення крохмалю). Кишкова флора цуценяти розвивається поступово впродовж декількох тижнів. Додавання пребіотиків (ФОС) сприяє підтримці здорового травлення.