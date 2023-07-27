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Babydog Milk

Babydog Milk

Корм для собак

Повнораціонний замінник молока для цуценят у період від народження до відлучення

Наявні розміри

1 x 400g

1 x 2kg

Гармонійне зростання

Для стійкого та гармонійного зростання цуценяти склад Babydog milk максимально наближений до складу молока суки.

Здорове травлення

Babydog milk містить ретельно відібрані ультраперетравні протеїни, а також лактозу у такій кількості, що максимально відповідає вмісту її в молоці суки. Склад замінника молока відповідає особливостям травної системи цуценяти, оскільки цей продукт не містить крохмалю (у дуже маленьких цуценят не виробляється достатньо ферменту для розщеплення крохмалю). Кишкова флора цуценяти розвивається поступово впродовж декількох тижнів. Додавання пребіотиків (ФОС) сприяє підтримці здорового травлення.

Розчинне молоко

Завдяки своїй ексклюзивній формулі, Babydog milk повністю розчиняється, без осаду, утворюючи однорідну рідину.

Збагачений ДГК

Нервова система цуценяти продовжує безперервно розвиватися після народження. ДГК, що міститься в натуральному молоці суки, сприяє розвитку когнітивних функцій.

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р