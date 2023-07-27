Babydog Milk
Корм для собак
Повнораціонний замінник молока для цуценят у період від народження до відлучення
Наявні розміри
1 x 400g
1 x 2kg
Гармонійне зростання
Для стійкого та гармонійного зростання цуценяти склад Babydog milk максимально наближений до складу молока суки.
Здорове травлення
Babydog milk містить ретельно відібрані ультраперетравні протеїни, а також лактозу у такій кількості, що максимально відповідає вмісту її в молоці суки. Склад замінника молока відповідає особливостям травної системи цуценяти, оскільки цей продукт не містить крохмалю (у дуже маленьких цуценят не виробляється достатньо ферменту для розщеплення крохмалю). Кишкова флора цуценяти розвивається поступово впродовж декількох тижнів. Додавання пребіотиків (ФОС) сприяє підтримці здорового травлення.
Розчинне молоко
Завдяки своїй ексклюзивній формулі, Babydog milk повністю розчиняється, без осаду, утворюючи однорідну рідину.
Збагачений ДГК
Нервова система цуценяти продовжує безперервно розвиватися після народження. ДГК, що міститься в натуральному молоці суки, сприяє розвитку когнітивних функцій.
|Вік
|Кількість годувань в день
|Mini
|Medium
|Maxi
|Giant
|1 тиждень
|8
|3-10 мл
|5-20 мл
|10-25 мл
|15-35 мл
|2 тиждень
|5
|10-30 мл
|15-50 мл
|30-70 мл
|40-80 мл
|3 тиждень
|4
|20-50 мл
|35-90 мл
|60-120 мл
|85-125 мл
|4 тиждень
|4
|25-60 мл
|45-125 мл
|90-170 мл
|120-190 мл