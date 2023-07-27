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Beagle Adult

Beagle Adult

Сухий корм для собак

Бігль Едалт. Повнораціонний корм для дорослих собак породи бігль віком від 12 місяців

Наявні розміри

3kg

Яка порція правильна?

Підтримання здоров’я кісток і суглобів

Формула раціону допомагає підтримувати здоров’я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений омега-3 жирними кислотами (ЕПК і ДГК)

Ексклюзивний дизайн крокети

Текстура і формула крокети адаптовані для собак породи бігль.

Контроль споживання корму

Ексклюзивна форма крокет допомагає зменшити швидкість споживання корму та стимулює собак породи бігль до розгризання. Раціон також містить у своєму складі комбінацію різних типів клітковини

Оптимальна вага

Бігль має схильність до набору зайвої ваги. Формула раціону допомагає підтримувати оптимальну вагу бігля завдяки адаптованій калорійності.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р