Beagle Adult
Сухий корм для собак
Бігль Едалт. Повнораціонний корм для дорослих собак породи бігль віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
3kg
Підтримання здоров’я кісток і суглобів
Формула раціону допомагає підтримувати здоров’я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений омега-3 жирними кислотами (ЕПК і ДГК)
Ексклюзивний дизайн крокети
Текстура і формула крокети адаптовані для собак породи бігль.
Контроль споживання корму
Ексклюзивна форма крокет допомагає зменшити швидкість споживання корму та стимулює собак породи бігль до розгризання. Раціон також містить у своєму складі комбінацію різних типів клітковини
Оптимальна вага
Бігль має схильність до набору зайвої ваги. Формула раціону допомагає підтримувати оптимальну вагу бігля завдяки адаптованій калорійності.
Дегідратовані протеїни свійської птиці, кукурудза, рис, пшениця, гідролізовані протеїни тваринного походження, тваринні жири, кукурудзяний глютен, рослинна клітковина, ізолят рослинного протеїну* , буряковий жом, риб’ячий жир, мінеральні речовини, дріжджі та їх частки, оболонка та насіння подорожника, соєва олія, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), олія огірочника, гідролізат із ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізована хрящова тканина (джерело хондроїтину).* *L.I.P. (Л.І.П.) - протеїни, відібрані за принципом високої перетравності
Добавки (на 1 кг): Харчові добавки: вітамін A - 28 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 41 мг; E2 (йод) - 4,1 мг; E4 (мiдь) - 13 мг; E5 (марганець) - 53 мг; E6 (цинк) - 135 мг; E8 (селен) - 0,09 мг. технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.