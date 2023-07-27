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Chihuahua Adult

Chihuahua Adult

Сухий корм для собак

Чихуахуа Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи чихуахуа віком від 8 місяців

Наявні розміри

500g

1.5kg

Яка порція правильна?

Висока смакова привабливість

Раціон CHIHUAHUA ADULT задовольняє апетит чихуахуа завдяки комбінації трьох факторів: адаптовані розмір і форма крокети, ексклюзивна формула і спеціально дібрані аромати.

Зменшення запаху та об’єму фекалій

Формула раціону допомагає зменшити запах та об'єм фекалій.

Здоров’я зубів

Раціон сприяє зменшенню утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.

Ексклюзивний дизайн крокети: особливі мініатрюрні щелепи

Ексклюзивна крокета, що адаптована для маленьких щелеп собак породи чихуахуа.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р