Chihuahua Adult
Сухий корм для собак
Чихуахуа Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи чихуахуа віком від 8 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
500g
1.5kg
Висока смакова привабливість
Раціон CHIHUAHUA ADULT задовольняє апетит чихуахуа завдяки комбінації трьох факторів: адаптовані розмір і форма крокети, ексклюзивна формула і спеціально дібрані аромати.
Зменшення запаху та об’єму фекалій
Формула раціону допомагає зменшити запах та об'єм фекалій.
Здоров’я зубів
Раціон сприяє зменшенню утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.
Ексклюзивний дизайн крокети: особливі мініатрюрні щелепи
Ексклюзивна крокета, що адаптована для маленьких щелеп собак породи чихуахуа.
Рис, кукурудза, дегідратовані протеїни м’яса птиці, ізолят рослинних протеїнів*, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, рослинна клітковина, риб’ячий жир, мінеральні речовини, соєва олія, фруктоолiгосахариди, олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A -30 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 43 мг; E2 (йод) - 4,3 мг; E4 (мiдь) -13 мг; E5 (марганець) - 56 мг; E6 (цинк) - 140 мг; E8 (селен) - 0,09 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 5 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 28,0%; сирий жир - 16,0%; сира зола - 5,1%; сира клітковина - 2,1%; пентанатрій трифосфат - 3,5 г/кг.
* L.I.P.: білки, відібрані за принципом високої перетравності.
|Вага собаки
|Помірна активність
|Підвищена активність
|1 кг
|19 г (2/8)
|23 г (2/8)
|2 кг
|36 г (3/8)
|42 г (4/8)
|3 кг
|45 г (4/8)
|54 г (5/8)
|3, 5 кг
|52 г (5/8)
|62 г (6/8)
|мірний стакан 240 мл - 86 г