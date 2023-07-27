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Chihuahua Puppy

Chihuahua Puppy

Сухий корм для собак

Чихуахуа Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи чихуахуа віком від 2 до 8 місяців

Наявні розміри

500g

1.5kg

Яка порція правильна?

Підтримання імунної системи

Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон CHIHUAHUA PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.

Висока смакова привабливість

Раціон CHIHUAHUA PUPPY задовольняє апетит чихуахуа завдяки поєднанню трьох факторів: адаптованого розміру та форми крокети, ексклюзивної рецептури та відібраних ароматів.

Зменшення об’єму та запаху фекалій

Ця формула допомагає зменшити запах і об'єм фекалій.

Ексклюзивна крокета: особливі мініатюрні щелепи

Ексклюзивна крокета, адаптована до маленьких щелеп цуценяти чихуахуа.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р