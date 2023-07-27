Chihuahua Puppy
Сухий корм для собак
Чихуахуа Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи чихуахуа віком від 2 до 8 місяців
Наявні розміри
500g
1.5kg
Підтримання імунної системи
Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон CHIHUAHUA PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Висока смакова привабливість
Раціон CHIHUAHUA PUPPY задовольняє апетит чихуахуа завдяки поєднанню трьох факторів: адаптованого розміру та форми крокети, ексклюзивної рецептури та відібраних ароматів.
Зменшення об’єму та запаху фекалій
Ця формула допомагає зменшити запах і об'єм фекалій.
Ексклюзивна крокета: особливі мініатюрні щелепи
Ексклюзивна крокета, адаптована до маленьких щелеп цуценяти чихуахуа.
|Вік
|Вага дорослого собаки 1 кг
|Вага дорослого собаки 2 кг
|Вага дорослого собаки 3 кг
|2 місяці
|29 г (3/8)
|49 г (4/8)
|71 г (6/8)
|3 місяці
|32 г (3/8)
|55 г (5/8)
|80 г (7/8)
|4 місяці
|33 г (3/8)
|56 г (5/8)
|84 г (1)
|5 місяців
|33 г (3/8 )
|56 г (5/8)
|84 г (1)
|6 місяців
|29 г (3/8)
|48 г (4/8)
|77 г (7/8)
|7 місяців
|24 г (2/8)
|40 г (4/8)
|69 г (6/8)
|8 місяців
|24 г (2/8)
|40 г (4/8)
|61 г (5/8)
|9 місяців
|Chihuahua Adult
|Chihuahua Adult
|Chihuahua Adult
|мірний стакан 240 мл - 88 г